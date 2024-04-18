你忙翻天同事卻是「薪水小偷」？摸魚行為曝、這地方最多人去

上班好辛苦，有時候勞逸不均，自己忙翻天，一轉頭卻看到旁邊同事悠哉滑手機、喝下午茶、打私人電話、逛網拍，難免讓人生氣。有網友在ptt提問，上班要怎麼偷懶？引起熱烈回響。

網友好奇，大家上班都很認真嗎？他表示，常看到同事們在擺爛，遇到事情就說「不知道」、「我不會」，通常能躲掉工作，主管就會安排讓「會的人」去處理。他問上班偷懶摸魚會做哪些事情呢？

網友一面倒推薦去廁所，「在公司常常跑廁所，隔壁同事以為我腸胃不好，其實只是去滑手機」、「我同事每天拉屎至少40分鐘」、「公司廁所常客滿」、「在廁所滑手遊」、「每天早上九點固定大便」。

網友大方分享摸魚招式，「閉目養神一兩分鐘」、「假裝在看code或文件，實際在放空神遊」、「上班前先盯盤看股票、吃早餐、午休，下午加減做些事情，繼續划手機下班」、「假裝在查資料，實則逛ptt」、「光明正大上PTT，反正公司沒人看得懂中文」。

有人還有摸魚標準說法，「不知道，不會，你幫我，結束」、「擺爛裝死，說我不會、我不懂，然後做很慢，要就把我調走」。網友表示大家心知肚明，「其實別人都看得出來」、「同事都嘛看得出來誰在偷懶，只是不說破而已」。