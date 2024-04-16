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台鐵招考這職務僅1人報名！他嘆「鐵飯碗怎麼了」 網曝原因：不如超商

聯合新聞網／ 綜合報導
台鐵公司招考近日放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91％。示意圖／本報資料照片
台鐵公司招考近日放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91％。示意圖／本報資料照片

台鐵公司招考近日放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91％。其中有網友指出，看到「台東段電機人員」七個名額僅一人報名，最後錄取更是直接掛零，疑惑為何曾經搶手的鐵飯碗，如今沒人要考。

原PO在PTT發文指出，台鐵考試最近放榜，其中一個「台東段電機人員」的項目，共有七個名額，但才一個人報名，而且對方還沒錄取，等於掛零。他並感嘆：「以前是鐵飯碗時期，大家還爭先報考，現在怎麼這麼慘？薪水3萬3，還要輪班，但至少比超商好一點吧？」

對此，網友紛紛認為薪水不值得，「台東段3萬3，那我待台北就好」、「3萬3，超商比較好」、「餐飲業隨便也有4萬」、「3萬3要輪值，還敢用考試篩人」、「3萬3，可以滑整天手機我才考慮」、「同樣國營，還不如去考台電中油」。不過也有網友指出，「3萬3是底薪啦，有輪班會再增加1萬」。

此外，也有人點出其他報考率差的原因，「薪水慘，重點還要求專業，此外還要配合輪班」、「執勤排班＋夜間施工＋設備老舊＋維修困難」、「以後公務員的福利繼續砍，大概會真的就會看到移工在政府機關工作」、「簡單來說，錢少責任多」、「有電機專業，隨便去個電子代工廠應該都贏台鐵」、「你有看過基層的班表嗎？不如去科技廠」。

PTT 中油 公務員 台鐵 台電

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