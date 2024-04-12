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台鐵公司招考放榜各類科正取人數756人、備取722人 錄取率16.91%

中央社／ 台北12日電
台鐵公司招考今天放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%，預計4月30日及5月20日分梯次報到。圖／聯合報資料照
台鐵公司招考今天放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%，預計4月30日及5月20日分梯次報到。圖／聯合報資料照

台鐵公司招考今天放榜，各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%，預計4月30日及5月20日分梯次報到。

台鐵公司今天發布新聞稿表示，113年從業人員甄試正取、備取名單今天下午2時公布，這次甄試各類科正取人數756人、備取722人，平均錄取率依筆試到考人數計算約16.91%。

台鐵這次招考共有4種職缺，包含助理管理師、助理工程師；事務員、技術員；助理事務員、助理站務員、助理技術員；服務員。

台鐵指出，正取錄取人員分別於4月30日及5月20日分2梯次辦理報到，報到地點及程序由台鐵公司以掛號信件通知。未依規定時間報到者，即喪失錄取資格，由備取人員替補。

台鐵表示，但因依法服兵役或天災、事變等不可抗力事由，無法依通知時間、地點報到者，應檢具足資證明文件逕向各分發單位申請延後報到，並於申請延後事由消滅之日起1個月內向各分發單位申請報到，逾期未提出申請者，即喪失錄取資格。

兵役 台鐵 職缺

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