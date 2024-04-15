保障勞工生命安全 藍推天災假法制化

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

「颱風天雖有颱風假，但對雇主並沒有強制力，呼籲應讓勞工在天災時有拒絕出勤的權利！」國民黨立委游顥、黃建賓與牛煦庭15日召開記者會，呼籲將天災假法制化，讓勞工可以真放假。牛煦庭表示，他會提出「勞工退避權」概念，讓天災發生時，勞工為了通勤安全可以選擇拒絕出勤。

颱風假恐還要上班

黃建賓指出，自然氣候帶來的災害實非人力可抵禦，其中更以勞工的權益侵害最為嚴重，畢竟現行停班的法源依據只有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」而已，對雇主沒有任何的法律強制力。

他強調，相關觀念與法制須盡速以法律明定，維護勞工的健康安全。游顥指出，很多服務業者，如外送業在天災假中，冒著生命安全前往送餐地點，險象環生，嚴重影響勞工的權益與安全，與憲法保障人民的生存權、工作權及財產權的精神相違背。

游顥表示，保障勞工安全是政府和雇主的責任，推動天災假法制化刻不容緩，多方蒐集勞工意見後，將積極爭取修改勞基法，賦予天災假法制化，以保障勞工權益及生命安全。

雇主應負擔召回成本

「勞工需要自行負擔緊急召回的損失！」牛煦庭指出，現行勞基法規定，在天災、事變或突發事件發生時，雇主有權緊急召回勞工，但所衍生的成本，在實務上卻經常要勞工自己負擔，而勞工在安排休假時，又經常會被雇主告知「休假不可以跑太遠，以免緊急狀況找不到人」，導致勞工不能自由安排休假時間。

牛煦庭表示，為保護勞工權益，避免雇主濫用緊急召回，修法要求當雇主使用緊急召回的時候，必須負擔勞工因為緊急召回所衍生的成本，包含通勤費及損失。他也提出「勞工退避權」概念，讓天然災害發生時，勞工如果通勤會造成安全問題，為了安全，勞工可以選擇拒絕出勤。

【更多精采內容，詳見 】