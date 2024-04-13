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年輕人都草莓族？他不爽20歲菜鳥淡季入職、旺季秒離職！網揪關鍵：真的活該

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨，有位20歲出頭的菜鳥在淡季入職，每天工作僅6小時就下班，淡季期間也用心教對方工作上的技巧，沒想到一到旺季馬上辭職閃人。示意圖／Ingimage
一名網友抱怨，有位20歲出頭的菜鳥在淡季入職，每天工作僅6小時就下班，淡季期間也用心教對方工作上的技巧，沒想到一到旺季馬上辭職閃人。示意圖／Ingimage

現在的年輕人都是草莓族？一名網友抱怨，有位20歲出頭的菜鳥在淡季入職，每天工作僅6小時就下班，淡季期間也用心教對方工作上的技巧，沒想到一到旺季馬上辭職閃人，讓他大罵「現在年輕人是不是都是這種廢咖？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在年輕人到底多草莓」為題，指出自己是送貨性質工作，起薪3萬多，需要搬重物，上下班不用打卡，送完貨就可以直接下班，偶爾一個月有3-4次，要留下來整理倉庫。

這名網友表示，之前淡季期間，有個年輕人20多歲來應徵，連手排車都不會開，明明體格高大，搬貨卻常手軟，整天講之前在麥當勞、超商、保全的工作經驗，一看就知道每份工作都做不滿1年。不過老闆認為年輕可以栽培，願意把他留下來，自己也在淡季期間，教了對方不少許多送貨技巧。

這名網友進一步說明，進入旺季前，對方就提出要離職，這陣子教學花的時間成本全泡湯，讓他氣得大罵「浪費別人時間？現在年輕人都這種廢咖嗎？」，好奇發問下一位新人是否直接壓力測試？嗆他做不了就滾？

貼文一出後，多數網友坦言薪水太低才是離職主因，紛紛表示「笑死，薪水給這樣，是我就直接去跑外送了」、「搬貨開車才3萬，不如回去服務業」、「薪水30K好意思罵人，人跑掉活該啦」、「每天搬貨，做那麼久結果你也拿不到40K，好奴」、「給30K還要責任制笑死人」、「30k責任制，那是你公司的問題不是人的問題」、「老鳥年紀大跑不掉，所以把氣出在年輕人身上」。

此外，也有部分網友認為，現在年輕人抗壓性很差，紛紛表示「20幾歲的工作態度，真的就是這樣」、「優秀的怎麼還會來搬重物送貨」、「現在年輕人沒有經濟壓力，別浪費時間在他們身上」、「年輕人沒壓力，不想學、不想做，你能怎樣」。

年輕人 草莓 薪水 責任制 離職

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