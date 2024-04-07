職能復健人數 職安署：已提升

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「勞工職業災害保險及保護法」於二○二二年五月上路至今快滿二年，然而去年十月監察院調查報告指出，二○一一至二○二一年，每年職災勞工件數介於二千六百人至三千五百人，但進到職能復健服務的人卻不到兩成。

對此，勞動部職安署官員回應，災保法上路後，提早在前端的醫療期間介入、放寬開案標準，進到職能復健服務的人數已提升至二千三百多人。

每年約五萬名領取職災保險給付的職災勞工，然而實際進入與職安署合作的職能復健機構的人數，卻不到五百人，等於領給付的職災勞工，不到百分之○點○一進入職能復健服務。

監院調查報告指出，二○一一年至二○二一年，每年職災失能勞工件數（合計已參加勞保及未參加勞保）介於二六八○至三五八三件，但據勞動部資料，職災失能勞工進入職安署補助設置的職能復健單位，復工率雖達八成，但每年服務個案量僅整體職災失能勞工數的兩成，服務量長期過低。

職安署官員表示，災保法上路後，有別於過去醫療及職能復健機構採年度計畫合作，現在改採公告認可制，開案標準也放寬，鼓勵勞工入院急診、門診時就開案，提早在醫療診治端介入，去年協助職災勞工個案管理已提升至兩千多件了，深度強化訓練也有六百多件。