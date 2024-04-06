多晚都得回公司！台積電人資副總曝「地震SOP」：所有工程師都知道

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花蓮3日發生規模7.2強震，全球相當關心台積電的情況。對此，一名網友發現，台積電人力資源副總何麗梅曾經接受外媒訪問，談到若地震發生在半夜，工程師都知道「得趕回公司」。貼文曝光後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「工程師都知道，發生地震必須盡快回公司」為題，指出何麗梅3月接受美國《CNN》採訪，曾說「我想所有工程師都知道，如果發生地震，他們必須盡快回到公司，當時幾點都不重要，就算是半夜，他們也得回來」。讓他相當好奇台積電的工程師「真的有聽副總的話嗎？」。

貼文一出後，不少網友紛紛嘲諷「跟當兵99.87%像」、「為了分紅，這是必須的」、「一年領300萬，當然要衝回去」、「不然你以為年薪300萬輕鬆賺嗎？醒醒」、「就讓全世界知道台積電是血汗工廠」、「可以不來啊，分紅也沒規定要給就是」、「可以不用回去啊，看看考績如何」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「公司搞不好是全台灣最安全的地方」、「台積電廠房防震超強」、「公司比家裡安全啊」、「整個科學園區都這樣啊，常識」、「我覺得真的呀，在台電電廠也是如此，更何況是台積電」、「很多行業也這樣吧，又不是只有工程師」、「半導體廠就是這樣啊！」。