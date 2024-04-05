403大地震捷運停擺 她收公司1訊息惹怒眾人：還不檢舉

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4月3日花蓮發生規模7.2的大地震，全台灣感受相當明顯，台北因為盆地關係，晃動更為劇烈，捷運、鐵路等交通運輸工具頓時停駛，使得眾多正要上班的民眾受到影響。有一名女網友抱怨當天公司竟然要求遲到的同仁要請假一小時，而且全勤還減半，讓其他人看了覺得不合理。

原PO在PTT發文表示，當天早上捷運因為大地震關係而停駛，她只好在芝山站下車，然後趕搭Uber到奇岩站上班，但沒多久公司群組卻出現「今天遲到同仁要請假一小時，全勤減半」的訊息，讓她看了很無言，也想問問當天是否也有人因為地震而遲到的嗎？

貼文讓不少人看了痛批，「這麼爛的公司可以離職了啊」、「剛好拿去檢舉當證據，爛公司快換工作」、「爛公司，我們全員工統一由人資補打卡」、「違法了，可以檢舉」、「這種公司還不少」、「好爛的公司，一搖就現形了」、「哪間破公司說出來讓大家笑一笑啊，老闆這麼小家子氣」、「這已經公然違反勞基法了，檢舉100%受罰」、「勞工出勤遇天災不得算遲到啊，真的要扣全勤就去檢舉弄一波離職」。

勞動部在3日就表示，勞工的出勤，應以安全作為首要考量。勞工如因交通受阻而晚到班或無法到班，不可視為遲到或曠職論處。若是像地震震央在花蓮，縣政府已宣布停止上班，勞工上班出勤權益事宜，比照颱風的情況，依照「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」辦理。