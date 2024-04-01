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文組年薪百萬怎達到？ 網分享3產業：很容易達到

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友好奇「文組要怎麼年薪百萬？」多數人推薦「金融業是最佳解」。示意圖。記者許正宏／攝影
一名女網友好奇「文組要怎麼年薪百萬？」多數人推薦「金融業是最佳解」。示意圖。記者許正宏／攝影

許多人在選大學科系前會先查好未來就業資訊，希望畢業後就職可達到年薪百萬。不過日前有位女網友發問「文組年薪百萬容易嗎？」她指出，自己多益超過950分，工作5年年薪卻僅80萬左右，覺得要到年薪百萬還要好幾年，反觀進入科技業、銀行業的朋友福利好，好奇問「是否金融業是文組最佳解？」

一名女網友在Dcard發文表示，她非台大、政大的國立文組學士畢業，除了英文不錯外，沒有其他專長。當初大學畢業時，有些同學去銀行工作，也有些去科技業系統廠擔任PM（產品經理），但原PO當時嫌棄科技業很操、銀行當行員得扛業績，決定跑到傳產當採購，認為「不太需要加班、週休二日可以好好休息」。

不過她經過5年工作經驗後，發現自己年薪80萬左右，要達到年薪百萬還要熬好幾年，回頭看來「科技業當PM的同學雖然薪水比較高，但也看起來很操；在銀行的朋友則是看起來很涼，薪水跟福利也很好」。文末她好奇「文組要年薪百萬，是不是金融業是最佳解？大家覺得文組年薪百萬很容易嗎？」

文章曝光後，引發網友熱議「文組要高薪主要就3個產業：科技業、金融業、外商」、「我工作也是5年了，我覺得妳年薪80萬很不錯，在傳產一定比較輕鬆」、「傳產5年的年資就有年薪80萬，其實跟公股銀行差不多了，而且現在公股銀行也要扛業績」、「有律師牌的受雇律師也很多拿不到年薪百萬，轉金融業真的是比較穩定破百萬的方式」、「我也覺得文組要商科碩士比較好談薪水」、「我擔任系統廠PM，真的很操，傳產有80萬真的好很多了」。

文組 薪水

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