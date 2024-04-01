張忠謀不解台積美國廠缺工因年輕人一態度 台網友感嘆：奴性不夠

台積電熊本廠於今年2月底正式開幕，反觀美國設廠計畫延宕，亞利桑那州廠從原先預計的2024年底量產，遞延至2025年，針對此議題，台積電創辦人張忠謀近日接受外媒專訪時直言，他無法理解美國年輕員工「追求工作與生活平衡」的態度，此話一出，引發不少網友感嘆台灣的賣肝文化。

張忠謀日前接受美國《華爾街日報》專訪，訪談間談及亞利桑那州廠因勞力短缺導致量產期程延後，張忠謀表示，對於部分美國年輕員工在工作與生活間追求平衡的態度感到不解，並直言，他年輕時只知道，若是沒有工作，就不會有生活品質。

張忠謀的說法引發PTT網友討論，紛紛直呼「說難聽奴性不夠，好聽點自主性高」、「美國人當然不懂奴性，這不是廢話嗎」、「台灣：給錢多可奴；美國：給錢多準時下班」、「這種老一輩觀念永遠都是工作優先，畢竟有他們時代的局限性」、「白人怎麼可能當奴工」、「白人只想爽，努力是東方人的事」、「講白話就是奴性不夠重」。

不過也有網友分析，「價值觀差異而已，台灣一堆高層80、90歲了，還不能退休，天天被拉去演講、剪綵，西方人會覺得很慘」、「主要是TSMC AZ（台積電美國廠）給的薪水不夠高阿，你看FAAG（美國四大科技公司）員工就不會拿這個抱怨」、「美國人就對台積電沒有認同感」、「合理啊，老美觀念上先生活再工作欸」、「不要拿亞洲人思維看洋人」。

鏡週刊先前曾報導，一名台積電駐熊本廠的主管透露，日本與台灣的工作文化相近，較能接受台積電高壓的工作模式，而美國亞利桑那州廠的同事卻無法忍受相同的工作環境。除此之外，熊本廠的薪水比當地高，不像亞利桑那州廠的薪水，反而像是當地的中低收入戶，因此難以留住美國員工，剩下的都是台灣人在做。