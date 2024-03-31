忙錄的人 花點錢搭計程車可以「拯救腦」！

摘要 1.耶魯大學心理學教授桑托絲指出，時間匱乏對心理健康的影響程度，相當於失業。她主張應該要把時間當成錢一樣重視。 2.提升「時間富裕」的3項建議：不要填滿行事曆，用零碎時間做能帶來快樂的事、花錢買時間。 3.還有一個關鍵練習：嘗試記錄下自己拒絕別人的請求所省下的時間。

你經常被死線追著跑，覺得自己太忙了嗎？或總是找不到時間留給自己的「Me Time」，去做真正讓自己快樂的事嗎？

耶魯大學心理學教授蘿瑞・桑托絲（Laurie Santos）說，這可能造成「時間飢荒（time famine）」，不僅會導致工作表現低落與職業倦怠，對心理健康的影響程度，甚至可與失業相媲美。

而她主張，我們應該像對待金錢一樣對待時間。以下是她分享的能提升幸褔感、實現「時間富裕」的三種方法，還有一個關鍵練習。

1. 別填滿你的行事曆

很多生產力專家都崇尚「好好計畫」，建議你把將所有的代辦事項，都轉化成行事曆上的格子，幫助你在指定的時間內，完成選定的事情。也就是將時間切割成更小的時間段，實現更有效率的時間管理。

但，桑托絲卻不這麼想，填滿行事曆「會讓你覺得沒時間吃午餐、沒空和同事聊天，甚至每天連完成文字猜謎Wordle的時間都沒有。」

她建議把行事曆只留給更大，需要更長時間專注的事情，不用把每件代辦事項都填上去，留一些空白，能在心理上讓你感覺不那麼忙碌，壓力也會更小，從而更有效率。

2. 零碎時間別滑手機，拿來慶祝

假如會議提前結束了，或是您提早完成了一項任務，而多了一些意外的空閒時間時，請好好慶祝一下！

桑托絲說，例如，你只有短短的5分鐘，與其想著接下來要做什麼，或是滑手機，不如做一些能讓你感覺更美好的事，例如散步、冥想，甚至是和同事交換愛貓或愛犬的照片等。因為，若更有意識使用這些零碎的「自由時間」，會讓你更快樂。

3. 需要時，就花錢買時間

努力奮鬥的工作過後，的確會讓人筋疲力盡。桑托絲提醒，有時候要花錢買時間，才能讓人好好休息或恢復，也是獎勵自己的最佳方法。

如果你必須工作到很晚，就吃剩菜或叫外賣吧！不需要有罪惡感。假如你需要額外幾分鐘的時間，用來準備參加活動，與其搭公車或擔心找不到停車位，不如花錢搭Uber。

哈佛商學院教授阿什利・惠蘭斯（Ashley Whillans）與同事的研究，也有類似的發現：當人們把錢花在節省時間的服務上，如家庭清潔、雜貨送貨時，實際上會比花錢買一件新衣服更快樂。

問題是，大家卻不願意花錢買時間，就連經濟條件優渥的富人也是——因為這似乎代表自己很懶。

惠蘭斯說，這是因為付錢給別人，來完成明明自己能勝任卻討厭做的任務，在別人眼中就是「偷懶」；而這種內疚的感覺，會讓人避免花錢買時間，更忽視了花錢買時間帶來的幸福感。

同時，人們還會有一種錯誤想法：相信未來的時間，會比現在更多。所以願意犧牲眼前的時間，換得以後享受更多時間。但直到了「未來」，人們才發現，自己沒有更多的時間，只是在重複同樣的錯。

關鍵練習：紀錄自己說Yes或No的時間

最後，桑托絲提出一個格外的練習。你也會不小心接受了額外的會議或任務，然後埋怨這又浪費了自己多少時間？像是先說了yes，最終卻在心裡大喊：「真可惡！」。

她建議，要試著減少上述情況的重演，並創造自己的「說不」時刻。下一次，當你為了完成一件事情，而拒絕了另一件請求時，你應該好好的紀錄這件事，並慶祝你所省下來的時間。

資料來源：CNBC、HBR、NPR

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