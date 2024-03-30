離開科技業跳槽傳產！頂大生反悔問「能回鍋嗎」？網列1理由直接勸退

自從疫情趨緩後，科技業景氣不佳，甚至出現裁員潮。對此，一名網友透露，原先自己在科技業工作，後來跳槽去傳產，但因調薪困難，想再回鍋科技業，不知道有沒有機會？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「科技業離職跳得回去嗎？」為題，指出自己是「四大混血」的理工生，本來從事製程相關的工作，但因為不適應產線生活和每天常態加班2至3小時的「義工」，只待了8個月就決定離職、投入傳產。

這名網友進一步說明，自己在傳產的年薪大約80萬，加班可領加班費，但部門不受公司重視，導致離職率偏高。另外，雖然比科技業輕鬆，但沒有太多調整薪資的機會，若想要買房、買車，可能要回鍋科技業，讓他好奇詢問「我還有機會去台積電或其他晶圓廠嗎」？

貼文一出後，多數網友直接勸退，紛紛表示「通常是不行啦，我們公司看履歷時，公務員、工研院、老師、銀行等履歷都直接跳過，怕不耐操」、「你只看到台積錢多，但你又不耐操」、「看起來是一位想要輕鬆又想要錢多的人呢」、「看你臉黑不黑囉，基本上是跳不回去了，不過也難說」、「我有認識一個正妹進台積當工程師，3個月就辭職，裡面壓力超大超可怕」。

不過，也有部分網友持相反意見，紛紛回應「去台積，面試的時候說要買房子缺錢，沒家累，ㄧ人飽全家飽，接受輪班、值班，接受調廠支援」、「我28歲跳出去過，完全無關的產業，一年後跳回來一線IC廠工作到現在」、「投投看啊！就年資被歸零領新人價吧」。