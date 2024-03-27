台北居不易！他喊月薪低於「1數字」根本貧民 網淚訴：完全沒有生活品質

在物價上漲、薪資不漲的「天龍國」，要扛住生活的壓力實在不容易。一位網友就發文大嘆「薪」酸，表示在台北工作、生活，若月薪沒有到四萬「只能算是貧民等級」。貼文發布後，網友紛紛點頭直呼「人生很難」、「在台北四萬的薪水真的很難活耶！應該完全沒有生活品質可言了吧」。

日前一位網友在PTT上發文，表示自己認為月薪四萬的民眾，在台北只能算「貧民」，原PO苦嘆台北居不易，光是房租費和伙食費，直接吃掉一半以上，扣掉水電、瓦斯等必要開銷，原本就不多的薪水更是所剩無幾，「養Gogoro只能咬牙慢慢騎」。花費列出後，原PO也好奇的提問：「月薪四萬的人多嗎」、「一起加一吧」。

貼文曝光後引起網友討論，不少人點頭認同原PO，直呼「在台北四萬的薪水真的很難活耶！應該完全沒有生活品質可言了吧？這樣待台北真的很辛苦」、「人生很難」、「月薪四萬不是問題，是四萬還住台北，那種痛苦是自找的」、「北漂還只領四萬是能存什麼」、「南部領三萬也比台北四萬好過多了，住生活成本那麼高的地方，存不到錢自找的」。

不過也有人苦笑表示與地域無關，南北「薪」情都一樣慘淡，「南部租房真的也沒便宜到哪去，外食也真的都漲上去」「在台北月薪四萬的，在南部也不會高薪，南部物價難道都不會漲？」、「生活好不到哪裡」。

實際上，根據主計總處公布的數據，2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，每人每月總薪資平均則為58545元。也有網友分享可以使用主計總處的「薪情平台」網頁查詢，實際以全年總薪資48萬元（平均每月4萬元）和全體受僱員工比較，可以看到10％的受僱員工總薪資和年領48萬元落在相同區間，但有50％的受僱員工總薪資高於該區間。