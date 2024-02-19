快訊

陸船翻覆案 國台辦：泉州紅十字會20日派員陪家屬赴金門

亞洲盃籃賽／坦言對中華隊「有些失望」 劉錚談下次徵召不說死

白加薪了？物價漲吃掉加薪 實質經常性薪資連三年衰退

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上年增加2.43%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資衰退0.05%，連續三年實質經常性薪資都被通膨吃掉。本報資料照片
2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上年增加2.43%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資衰退0.05%，連續三年實質經常性薪資都被通膨吃掉。本報資料照片

主計總處今天公布去年12月暨全年工業及服務業薪資調查結果，2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上年增加2.43%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資衰退0.05%，連續三年實質經常性薪資都被通膨吃掉，國人加薪等於白加了；2023年每人每月總薪資年增率1.42%，但一樣不敵通膨，扣除物價後衰退1.04%，不但是七年來首次衰退，年減幅度還是11年最大。

主計總處調查去年12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為45921元，月增0.71%，年增2.19%；獎金及加班費等非經常性薪資約11984元，合計後每人每月總薪資平均為57905元，年增0.67%。

去年全年薪資狀況來看，全體受僱員工全年每人每月經常性薪資平均45496 元，成長2.43%；每人每月總薪資平均為58545元，成長1.42%。但去年消費者物價指數高達2.5%，因此剔除物價因素後，兩者雙雙衰退，每人每月實質經常性薪資41334元，衰退0.05%；每人每月實質總薪資平均為53189元，年增率由正轉為衰退1.04%。

資料顯示，由於台灣消費者物價指數（CPI）自2021年下半年起飆高，當年全年CPI年增率1.96%，2022年CPI年增率2.95%，去年也達2.50%，使得國人加薪及獎金發放幅度都跟不上，實質經常性薪資已自2021年起連續三年被通膨吃掉，去年更因出口嚴重衰退，加班及獎金發放縮水，連實質總薪資也出現年減情形，且年減1.04%是2012年以來最大減幅。

主計總處統計，去年12月底全體受僱員工人數為819.1萬人，較上月底減少3千人，其中製造業、出版影音製作傳播及資通訊服務業都減少2千人；若與2022年同期相較，也減少1萬人，顯示景氣影響廠商聘僱人數。

整體而言，2023年受僱員工人數平均為817.8萬人，較前一年增加7千人、0.09%，其中工業部門減少2.6萬人、0.74%，服務業部門則增加3.3萬人、0.69%。就行業別觀察，住宿及餐飲業年增1.3萬人最多，藝術、娛樂及休閒服務業增加7千人次之，醫療保健及社會工作服務業、其他服務業分別增4千人並居第三，但製造業則受出口影響，減少3.1萬人。

主計總處表示，2020年起受疫情影響，受僱員工人數自2010年以來首次減少，2021年、2022年隨全球經濟回溫及疫情趨緩，相關商業活動陸續恢復，轉呈正成長，惟2023年受出口疲弱影響，僅年增0.09%。

消費者物價指數 薪資

延伸閱讀

補班日加薪希望落空！大樂透頭獎連2槓 下期獎金上看1.2億

美CPI和PPI升幅超預期 通膨怪獸果真反撲？克魯曼分析原因出在這

美國1月CPI升幅超出預估 Fed降息時機可能再延後

美國勞工部公布1月CPI 年升3.1％高於預期

相關新聞

通膨吃掉薪水嚴重！2023年實質總薪資近11年最大減幅

通膨吃掉加薪情形持續惡化，行政院主計總處今（19）日發布2023年12月暨全年受僱員工薪資調查統計結果。雖然去年1月至1...

白加薪了？物價漲吃掉加薪 實質經常性薪資連三年衰退

主計總處今天公布去年12月暨全年工業及服務業薪資調查結果，2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上...

4月起特高壓電價估漲逾1成 民生用電擬不分級距全漲

電價費率審議會擬於3月中旬舉行，根據經濟部研擬方向，考量半導體景氣復甦且用電量大，4月起特高壓用戶調幅最高估逾1成；民生...

2025年將邁入超高齡社會 長照人才夯新鮮人起薪衝上5萬

年後轉職潮湧現，企業搶人大戰正式開打！位於三峽的清福長照機構，將於2月22日舉辦護理及照服人員招募會，開出護理人員月均薪...

金管會出招壽險業展開保衛戰 民眾買利變型保單要失血了？

金管會去年11月30日宣布大舉調升包括新台幣、美元、澳幣、歐元等四大幣別的保單責任準備金利率的利多，擬引導保險業者下降保費，讓保單變得更便宜，但民眾的希望恐怕要落空了。 壽險業者指出，近來觀察各大保險公司的利變保障型商品的內容，的確有改款，但保費水準並未拉低，壽險業者所做的調整，頂多只是在現有的保費水準下，增加一些理賠項目或理賠方式，到底背後的原因是什麼？

專家：中國電動車市場競爭加劇 房地產危機也有解

在中國央行及大陸官方政策的刺激下，大陸1月新增銀行貸款增幅超出預期。根據中國人民銀行公佈的最新數據顯示，今(2024)年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。