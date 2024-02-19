白加薪了？物價漲吃掉加薪 實質經常性薪資連三年衰退

主計總處今天公布去年12月暨全年工業及服務業薪資調查結果，2023年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均45496元，較上年增加2.43%，但剔除物價因素後，實質經常性薪資衰退0.05%，連續三年實質經常性薪資都被通膨吃掉，國人加薪等於白加了；2023年每人每月總薪資年增率1.42%，但一樣不敵通膨，扣除物價後衰退1.04%，不但是七年來首次衰退，年減幅度還是11年最大。

主計總處調查去年12月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為45921元，月增0.71%，年增2.19%；獎金及加班費等非經常性薪資約11984元，合計後每人每月總薪資平均為57905元，年增0.67%。

去年全年薪資狀況來看，全體受僱員工全年每人每月經常性薪資平均45496 元，成長2.43%；每人每月總薪資平均為58545元，成長1.42%。但去年消費者物價指數高達2.5%，因此剔除物價因素後，兩者雙雙衰退，每人每月實質經常性薪資41334元，衰退0.05%；每人每月實質總薪資平均為53189元，年增率由正轉為衰退1.04%。

資料顯示，由於台灣消費者物價指數（CPI）自2021年下半年起飆高，當年全年CPI年增率1.96%，2022年CPI年增率2.95%，去年也達2.50%，使得國人加薪及獎金發放幅度都跟不上，實質經常性薪資已自2021年起連續三年被通膨吃掉，去年更因出口嚴重衰退，加班及獎金發放縮水，連實質總薪資也出現年減情形，且年減1.04%是2012年以來最大減幅。

主計總處統計，去年12月底全體受僱員工人數為819.1萬人，較上月底減少3千人，其中製造業、出版影音製作傳播及資通訊服務業都減少2千人；若與2022年同期相較，也減少1萬人，顯示景氣影響廠商聘僱人數。

整體而言，2023年受僱員工人數平均為817.8萬人，較前一年增加7千人、0.09%，其中工業部門減少2.6萬人、0.74%，服務業部門則增加3.3萬人、0.69%。就行業別觀察，住宿及餐飲業年增1.3萬人最多，藝術、娛樂及休閒服務業增加7千人次之，醫療保健及社會工作服務業、其他服務業分別增4千人並居第三，但製造業則受出口影響，減少3.1萬人。

主計總處表示，2020年起受疫情影響，受僱員工人數自2010年以來首次減少，2021年、2022年隨全球經濟回溫及疫情趨緩，相關商業活動陸續恢復，轉呈正成長，惟2023年受出口疲弱影響，僅年增0.09%。