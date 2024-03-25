詢問面試意願…她納悶「Call了都不接」 一票人搖頭：這種公司先排除

缺工時代，各家企業積極招攬人才。近日一名女網友表示，她受主管交代在求職網尋找新血，儘管發了不少邀約面試的訊息，很多人卻選擇視而不見，甚至打電話也不接，讓她不禁疑惑，就算沒有意願，也可以禮貌性的回應一下，為何這類求職者越來越多？貼文曝光後，引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，她不是人資，但因為種種原因，被主管派來幫忙篩選名單和安排面試，「最近發出了一些邀約訊息，很多人都是已讀不回或是未讀。也有些人明明是要求電話聯絡，但是打過去都無人接聽，或是要求Email聯絡的，也無消無息」。

原PO納悶，過去她作為求職者時，就算收到沒有興趣的邀約，也都會按下「無意願」來回覆對方，如果是收到電話，在可以接聽的情況下也會盡量接，畢竟有些不錯的公司，人資會習慣直接來電。「但是不知道為什麼，我遇到的都是這類的求職者，還是這樣很正常呢？」

對此，網友紛紛表示，「為什麼要回應？難道我投履歷，公司不鳥我，我也要上來靠X一輪嗎」、「可能妳找的人選都是高攀，人家態度自然是愛理不理，若是知名企業，得到的回應就不會這麼消極」、「妳現在知道人資的壓力了吧」、「就跟企業也會已讀，或是面試後沒下文一樣啊，反正對職缺有興趣，就會主動找上門了吧」。

也有網友直呼，不喜歡沒事先聯繫就直接打電話來的公司，「是我也會排除臨時通話的公司，現在就要待命，以後上班只會更慘，明明詢問意願、約時間、通知結果都可以傳訊息，就算要通話也要先表明時間」、「首先我很討厭接不熟來電，沒有文字敘述的，很難馬上知道對方公司是什麼條件、想徵求怎樣的人」。