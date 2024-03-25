同事放任小孩公司內亂跑、翻抽屜！他勸管好遭嗆：大人幹嘛計較

一名網友抱怨，公司開放假日值班的員工可以帶小孩來上班，但一名同事每次帶了小孩，就算孩子各種搗亂、亂拿別人抽屜的東西，他也不會管。貼文曝光後，引起留言區熱議。

原PO在臉書《匿名公社》發文抱怨，公司當初說假日值班帶孩子工作，前提明明是不能影響大家，但某位同事每次都直接「放養」，讓小孩各種搗亂，跑來跑去，還會亂坐其他同仁的位置亂翻抽屜，看到東西就拿，發現零食直接吃，如果阻止還會尖叫打人。

儘管同事們跟家長說了，他只覺得大家大驚小怪，為何大人要跟孩子計較，並強調「他只是小孩」。原PO表示，也不是沒跟老闆反映過，但對方假日沒有上班，所以實際情況多誇張也不清楚，很難有什麼有效作為。

原PO抱怨，該名同事家裡並不是沒人帶小孩，老婆是全職主婦，周末剛好是她的休假日，但就算拜託同事可不可以讓小孩待在家，他也只會回：「如果被離婚，你們要負責嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「我帶小孩上班都讓他們坐著看影片、吃東西，怎麼可能去影響別人」、「公司應該要準備愛心小手拍」、「沒家教的小孩，家長也不用期待太多，一個樣子」、「他都放養了，要怎麼嚇小孩，隨你高興」、「這是家長本身的問題，給方便，卻當隨便」、「有些家長會覺得他的小孩最大，帶小孩來公司理所當然，大家都要體諒他」。