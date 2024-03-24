員工下班前把水壺裝滿…他氣喊「公司資產不是這樣用的」 眾人看傻

缺工時代，企業向人才招手，除了薪資外，公司的福利也是求職者一大考量。然而近日一名自稱老闆的網友就抱怨，許多員工會在下班前裝滿飲水機的水再帶回家，讓他氣喊：「公司的資產不是這樣用的！」引起熱議。

原PO在Dcard發文表示，飲水機的水是提供給員工在公司時使用的，但他發現下午5點下班，有些人就會選在下午3點半左右把水壺裝滿，「當我們老闆都眼瞎？公司的資產不是這樣用的！」

對此，網友紛紛表示，「所以貴公司會因為員工裝了一點水而導致成本過高、倒閉嗎」、「老闆真可愛，現在求職者不只看薪水，還看公司福利，有沒有健身房、零食吧、happy hours，如果連裝個水都斤斤計較，還是不要當老闆好了」、「沒拿大罐的去裝，已經很給面子了好嗎」、「搞笑，連水也要計較，最好加班超過一分鐘也付薪水」、「X的！不是一堆公司都在說什麼把公司當家嗎，我在家裝點水怎麼了」。

也有網友透露自家公司的福利，「我們公司發現我不愛喝水，不但關心我一天飲水量，還會問我租屋處有沒有飲水機，要我下班前裝滿再回家」、「原來下午3點半不能裝水，那2點半就可以嗎？我公司茶水間還有咖啡機跟零食，根本沒在鳥誰用多少，而且裝水是要啥成本，公司省這種小錢能幹嘛。之前疫情公司沒辦尾牙，直接每人發一支Apple Watch，看來少喝一點水可以多發個幾支，哈」、「我們公司還有人帶6公升的寶特瓶，每天下班裝回家咧」。