27歲台大女年薪不到90萬「很焦慮」 原因揭曉眾人心疼：贏很多人了

一名台大畢業的女網友表示，自己目前27歲，在科技業工作將近三年，對於年薪不到90萬感到焦慮、迷茫，她也進一步透露自己為何會這樣想，引發底下留言熱議。

原PO在Dcard發文表示，之所以對於年薪不到90萬感到焦慮，是因為她的三個哥哥都是台大醫學系畢業，現在都在當醫生，而姐姐也是台大純血電資碩士畢業，反觀自己，在家中成績最差，要非常努力才能勉強追上其他人的水平，因此一度壓力大到放棄讀書。

她表示，在渾渾噩噩念完非四大四中（台清交成與四大中字輩）的國立大學後，才發現工作不好找，只好再花一年時間，勉強考進台大電資碩班，結果路途也不順遂，壓力非常大，即便現在進入科技業了，這種疲憊感也一直存在，並自認為抗壓力沒有家人強。

原PO表示，大哥年紀已經40初，結婚生子也有自己的診所，同時買車並擁有兩間房產。而分別大她7歲、5歲的二哥與三哥也結婚生子，各自買房。至於大3歲的姐姐，第一份工作就在外商，薪水也比她多很多，是個天賦很好、在工作上得心應手的人，同樣已結婚買房。

反觀自己到職工作將近三年，北漂租屋、省吃儉用，一年存款不超過60萬。原PO嘆道，每天工作壓力大到很焦慮，離買房也遙遙無期，「為什麼家人的人生可以駕馭這麼好，而我好像永遠追不到他們的車尾燈」。

對此，網友紛紛鼓勵她，「好好做個小老么，享福囉！我姐姐也很優秀，月薪比我多好幾倍，但抱著感恩的心，出去吃飯都不用我請」、「妳已經很棒了，只是妳的手足非常優秀，讓妳感到壓力很大吧？妳已經選對了科系跟產業，27歲年薪這樣真的贏很多人了」、「27歲90萬，已經比90％以上好了，不要妄自菲薄」、「妳唯一的缺點就是一直比較，要比妳永遠比不完的」、「我30歲年薪不到50萬，有沒有安慰到妳？」

也有網友說，「科技業不是大家都年薪300萬起跳嗎」、「為什麼頂大電資碩年薪才90萬？退回去重寫一篇，明天交」、「不好意思，請問台大電資碩就算是洗的，怎麼可能年薪不到90萬」、「感覺還是要看產業，滿多純軟的公司新人都開不到100萬，除非能擠進半導體相關的，不然就是要很頂的公司，二～三線的新人基本上都70萬～100萬」。