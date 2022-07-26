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他問中文系轉四大資工所當「混血」能在科技業翻身？ 網點關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇大學念中文系、碩士讀資工，是否算成功翻身。示意圖／Ingimage
有網友好奇大學念中文系、碩士讀資工，是否算成功翻身。示意圖／Ingimage

進科技業只有「純血」才有前途？有網友就在網路上發文，表示自己的朋友大學讀四中的中文系，但研究所轉至四大念資工，因此發文詢問「這樣算是翻身了嗎？」文章發出後，多數網友認為原PO朋友成功翻身，但也有網友提醒之後求職上還是要多注意，因為有些公司還是偏好看學歷。

一名網友在PTT的Tech_Job板發文，表示自己有個朋友是念「四中」其中一校的中文系，但發現出路不好，並在之後考上「四大」其中一校的資工所。在分享朋友的經歷後，原PO則點出自己的疑問「所以他這樣算是翻身了嗎？」

貼文一出，有網友認為「畢業再說」，許多網友則肯定原PO朋友的能力，「能考上四大資工，應該相關學科也不差了吧」、「那他很強耶，現在連中央資工所都很難考」，認為原PO朋友成功翻身，「拯救自己的後半輩子，太勵志了」、「跨考很多都天才，穩的！」、「只要態度與聰明顯現出來，絕對可以」。

另有網友分享自己在學時的見聞，「我以前遇過中文系然後修電機系的微積分全班最高分」、「多年前我拿本C語言的教科書給一個政大中文畢業的，然後只教了點IDE怎麼操作，後來他就自己成功轉業了」。

至於之後就業「薪情」如何，網友則表示要看實力，「跨科混血路過，很多純血都廢物質，職場能力幹過他們」、「面試就算了 ，工作一陣子都看得出來實力吧」、「門票有了再來就看實力啊，實力夠誰管你的過去」、「第一份薪水可能比較低，之後能力強的話就沒差」。

但也有網友提醒，「有些公司可不看實力的，看學歷大於實力」，表示有些公司「MIT博士只算中等學歷，混血四大碩當然臉面無光」、「驗血核薪」，網友並建議「這種公司你只能放棄」。

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