每個人都有！同事送彌月禮卻「獨漏她」 內行人揭真相：很正常

根據台灣傳統習俗，寶寶滿月時會贈送彌月油飯或禮盒給親友，一起分享喜悅。對此，一名網友分享，同事在公司分送彌月禮，卻唯獨自己沒拿到，讓她不滿直呼「越想越不爽，是不是故意的啊！」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「同事彌月禮沒有我的份」為題，指出自己到職三個月，同事就請產假生小孩，近日對方來公司送彌月禮，卻唯獨自己沒拿到。讓她不滿直呼「越想越不爽，是不是故意的啊！」。

貼文一出後，許多網友都認為原因在「沒有包紅包」，紛紛表示「彌月禮也不便宜怎麼可能人人都送，除非是親戚朋友。 同事之間就是要先給紅包才會回禮！」、「都是先登記誰有送禮或包紅包，才能訂彌月蛋糕的數量呀」、「可能大家都有包，就只有妳沒包，當然沒有給妳」、「平白無故給妳彌月讓你要包紅包，這樣跟亂放喜帖有什麼不同。還有人家要送誰是他的自由，你又沒幫忙出錢，也沒幫忙養小孩，就不用太在乎了吧」、「妳有包紅包給小孩？沒有的話，我個人覺得還算正常欸⋯」。

不過，也有部分網友分享傳統習俗的差異，指出是「先送彌月禮，對方再回包紅包」，紛紛表示「我們公司是先給，有收到的人才包紅包」、「我好幾個同事、公婆、娘家父母、老公公司合作廠商（工作經驗10-30年都有）也說是先送彌月禮再包紅包啊，搞的我以為這才是正常的欸」。