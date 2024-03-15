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裸辭空窗3個月超後悔 她提2重點勸別衝動獲眾人認同

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO裸辭後每天過得很迷茫，過完年才開始修改履歷並且面試，無奈面試的機會不多。 示意圖／ingimage
原PO裸辭後每天過得很迷茫，過完年才開始修改履歷並且面試，無奈面試的機會不多。 示意圖／ingimage

出社會工作後，有不少人會因為種種原因而暫時離開職場，但若沒有做好完全準備的話，一般人是不會倉促離職的。有一名女網友就因為裸辭後閒賦在家快3個月，看到身邊朋友一個個都找到工作，才驚覺自己每天過得很迷茫。貼文一出，不少有同樣經驗的人也深有同感。

這名女網友在Dcard以「裸辭後我後悔了」為題發文，她說今年初離職後給自己設下了三個月的待業期，這段期間她也過了很愜意的生活，直到過年後才開始認真修改履歷並且找工作，無奈面試的機會不多。原PO說身邊一堆也是裸辭的朋友，有的環遊世界，有的去上課學新技能，還有人自行創業，而如今一個個都上岸找到工作了，才讓她驚覺時間已經來到三月，只有自己還原地打轉。

原PO表示自己向來隨心所欲，辭職後每天過得很迷茫，可能是因為這幾年在外工作不住家裡，所以一回到家後有點太放鬆，陪家人處理各種瑣碎的事情，不然就是早上研究股票，下午出門晃晃，一天就這樣過了。

她以自身經驗提出2點勸大家，並不是不能裸辭，但最好要有明確目標後，再採取行動，「上班很苦，但沒有目標，只能不斷面試的日子更苦」；另外不要輕易決定回鄉，因為小地方的薪水太低，雖然網路的行業很多，但待遇比較好的公司都還是集中在北部。

不少和原PO有同樣經驗的人也透露，「一樣過年前裸辭~目前也還在待業，去面試到懷疑人生，但不後悔如此做啦！畢竟找工作還是需要一點勇氣跟挫折」、「過年前裸辭，最近面試到疲倦了，但還是沒消息沒得上岸」、「幫補血…一樣年前離職，集氣集氣，二月底出國回來後才開始找工作」、「去年八月到現在面20次都沒上岸的」、「根本一模一樣，後悔到想回前公司」。

履歷 裸辭 面試

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