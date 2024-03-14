陸配見餐飲業徵人「4萬起跳」超震驚 傻眼喊：還月休8天

台灣自2024年起，將每月基本工資調整至27,470元，每小時基本工資調整為183元，基本工資連續8年調漲。日前，一名在台灣生活的陸配在「小紅書」透露，他到台中逢甲夜市逛街時，意外看見某餐飲業竟貼出月薪4萬元的招人廣告，讓他非常震驚。

原PO以「寶島薪水這麼誇張？」發文稱，他最近到台中逢甲夜市逛街，看見某店家的招人廣告，上面寫著「正職40K～45K，國外旅遊、享勞保及勞退、各項獎金、月休8天」，且計時人員的時薪為220元，並享配合獎金。對此，原PO感嘆「沒想到做餐飲能有四萬台幣的薪水，而且還月休八天」，引起網友議論。

貼文底下，有不少網友紛紛討論，「不管怎麽樣，上調最低工資標準，還是對底層普通人比較有利」、「就我生活的地方來說，還是漲工資比較好」、「調薪資等於老闆會把人事成本反映在他賣的東西」、「對於稍微高於基本工資的人來說，調高基本薪資，老闆並不會調高他們的薪資，物價又一直上漲，生活成本只會越來越高」。

事實上，勞動部曾於2月27日公布2024年第1次人力需求調查，估今年4月底較1月底的人力需求淨增加5.3萬人。而其中住宿及餐飲業長期缺工，因此有業者會用提高薪資待遇來吸引求職者，也有些店家改用自動機器人、自助點餐機、自助取餐等方式用來緩解人力需求。