快訊

Zenfone 11 Ultra大尺寸手機來了！8亮點攻AI服務、價格一次看 升級3鏡頭手持輕鬆拍車軌

震撼股民！全台瘋搶00940 他回憶25年前慘劇：今日業績將是明日業障

陸配見餐飲業徵人「4萬起跳」超震驚 傻眼喊：還月休8天

聯合新聞網／ 綜合報導
一名在台灣生活的陸配透露，他到台中逢甲夜市逛街時，意外看見某餐飲業竟貼出月薪4萬元的招人廣告，讓他非常震驚。圖／擷自「小紅書」
一名在台灣生活的陸配透露，他到台中逢甲夜市逛街時，意外看見某餐飲業竟貼出月薪4萬元的招人廣告，讓他非常震驚。圖／擷自「小紅書」

台灣自2024年起，將每月基本工資調整至27,470元，每小時基本工資調整為183元，基本工資連續8年調漲。日前，一名在台灣生活的陸配在「小紅書」透露，他到台中逢甲夜市逛街時，意外看見某餐飲業竟貼出月薪4萬元的招人廣告，讓他非常震驚。

原PO以「寶島薪水這麼誇張？」發文稱，他最近到台中逢甲夜市逛街，看見某店家的招人廣告，上面寫著「正職40K～45K，國外旅遊、享勞保及勞退、各項獎金、月休8天」，且計時人員的時薪為220元，並享配合獎金。對此，原PO感嘆「沒想到做餐飲能有四萬台幣的薪水，而且還月休八天」，引起網友議論。

貼文底下，有不少網友紛紛討論，「不管怎麽樣，上調最低工資標準，還是對底層普通人比較有利」、「就我生活的地方來說，還是漲工資比較好」、「調薪資等於老闆會把人事成本反映在他賣的東西」、「對於稍微高於基本工資的人來說，調高基本薪資，老闆並不會調高他們的薪資，物價又一直上漲，生活成本只會越來越高」。

事實上，勞動部曾於2月27日公布2024年第1次人力需求調查，估今年4月底較1月底的人力需求淨增加5.3萬人。而其中住宿及餐飲業長期缺工，因此有業者會用提高薪資待遇來吸引求職者，也有些店家改用自動機器人、自助點餐機、自助取餐等方式用來緩解人力需求。

小紅書 月薪 餐飲業

延伸閱讀

市容像貧民窟！她嫌「醜到買不下房」 網推一類區域：年輕人首選

服務政府才是好社工？誇張工作量曝光 她再揭內幕血淚「層層壓榨」

小主人遊戲？女離職前收無名早餐猜是某男同事送 網力勸：主動表白吧

沒看過也沒吃過！雲林拜拜帶回4瓶辣醬 老饕讚：比東泉好吃

相關新聞

陸配見餐飲業徵人「4萬起跳」超震驚 傻眼喊：還月休8天

台灣自2024年起，將每月基本工資調整至27,470元，每小時基本工資調整為183元，基本工資連續8年調漲。日前，一名在台灣生活的陸配在「小紅書」透露，他到台中逢甲夜市逛街時，意外看見某餐飲業竟貼出月薪4萬元的招人廣告，讓他非常震驚。

他驚「寫程式」成文組轉職首選 網曝1真相勸退：已經太晚了

為了獲得更好的薪資待遇或職涯發展，出社會後仍有許多人努力進修學習、甚至選擇跨領域轉職。一名網友好奇，為何身邊不少文組的朋友都選擇轉職去當「工程師」？對此，不少網友認為...

跟同事聊天主管「愛插嘴」！他怒不懂裝懂硬要聊 網教怎讓對方閉嘴

職場上工作，與同事、主管間的相處也是需要經營。一名網友抱怨，近日加入公司新單位，同事們都是剛到不久，卻有位小主管時常會插入他們同事間的閒聊，無論任何事都要發表自身看法，且帶有偏見...

人力短缺潮、員工財務壓力增 資方優化職場福利意願升

後疫情時代百業復甦，卻也浮現人材短缺問題，雇主如何在營運成本與維持人力運作之間取得理性平衡，而雇員對職場的期望值又是如何...

公務員停職領半薪 研議修法

台北市政府社會局劉姓女科員涉嫌販毒，停職期間仍可領半薪引發爭議。銓敘部長周志宏昨在立法院司法及法制委員會答詢時表示，是否...

營業額超車竹科！南科業者需才孔急 這職訓項目「結訓即就業」夯爆

南部科學園區2023年營業額達1兆5855億元，不僅連續3年破兆更再創新高，已經超車竹科、中科躍居全台科學園區之最，受惠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。