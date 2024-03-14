他驚「寫程式」成文組轉職首選 網曝1真相勸退：已經太晚了

為了獲得更好的薪資待遇或職涯發展，出社會後仍有許多人努力進修學習、甚至選擇跨領域轉職。一名網友好奇，為何身邊不少文組的朋友都選擇轉職去當「工程師」？對此，不少網友認為，寫程式的自學門檻相對低，不過能夠真正轉職、待得長久卻非易事。

原PO在PTT上發文表示，身邊有不少文組朋友做不下去原本的工作後，八成以上都轉職去當「碼農」。他好奇，台灣是否有那麼多需要寫程式的職缺，文組的轉職首選又為何是寫程式呢？

有網友認為，主因可能是其自學門檻不高、轉職後起薪又高，「寫code只有一台電腦、一條網路線就可自學」、「薪水高、工時正常，文組救星」、「入門相對容易，薪水天花板比較高，努力做薪水容易往上漲」、「課程多好入門」、「轉職四萬起跳 ，好code不寫嗎」。

不過有網友表示，成功轉職並非易事，待得久或拿高薪的人是少數，「對寫code沒興趣的話做不久」、「大公司會看學歷，是否相關科系、有沒有碩士，想拿高薪職缺不容易啦」、「比起端盤子，當碼農地板高、天花板也高，但是做沒幾年撞到桌角死去的也多，別幻想每個都能越過桌子、頂到天花板」。

另有人指出，寫程式的市場已經飽和，現在才轉職太晚了，「現在才轉職寫code會不會太晚」、「碼農快飽和了」、「碼農已經過飽和了，再轉就真傻了」。