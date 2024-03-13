育嬰假彈性化擬小規模試辦 以「日」為請假單位盼年底前上路

台灣生育率持續走低，為營造友善育兒職場，民間團體倡議推動育嬰假彈性化，開放讓育嬰假以日、小時為單位請領，並延長至小孩八歲前都可以請，全面涵蓋家長育兒需求。勞動部長許銘春今在立院社福及衛環委員會詢答時透露，勞動部目前正在研擬邀集公私部門單位參與小規模試辦計畫。勞動部官員表示，將開放彈性化請假天數以日為單位，但希望最少不要低於5天。

據了解，勞動部在今年一月中下旬邀集交通部、衛福部、經濟部、國公營事業單位、工商協進會、全國商業總會、台灣科學園區科學工業同業公會等工商團體開會研商，彈性育嬰留職停薪試辦計畫執行期間、請假最小單位等相關疑義。

現行育嬰留停薪，每次以不少於六個月為原則，但受僱者若有少於六個月需求者，最短可以一個月提出申請，並以兩次為限。在子女三歲以前，最長可請到兩年，但育嬰留停津貼只發六個月。

勞動部條平司司長黃維琛說，試辦計畫是在不修法的情況下執行，鼓勵公家機關、民間事業單位主動優於現行法規，提供更彈性化運用的育嬰假，試辦範圍將由事業單位自行決定，可限定部門、特定職類工作者實施，希望彈性化請假天數不要低於5天，但如果事業單位願意提供1天的請假單位也行，以小時為單位則不在此次試辦範圍。

黃維琛說，透過事業單位實際執行後的成效與困難處，勞動部再做滾動式修正，進一步規畫育嬰假彈性化的空間與限制。

此外，由於現行法規規定，育嬰留職津貼給付自育嬰留職停薪日起至期滿止，並按月於期初發給，未滿一個月者，以一月計。假設開放以3、5天的零碎化彈性運用，給付卻直接發給一個月津貼，恐怕會有不成比例的問題，黃維琛說，試辦計畫推行同時，勞動部也預計修正就業保險給付的相關子法作為配套，避免畸零天數不符津貼給付設計。

黃維琛說，目前還在研擬試辦計畫草案，後續將徵詢願意主動參與的事業單位，盼年底前就可上路。