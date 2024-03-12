文組第一份工作找哪行業「加分」？ 網建議：2職缺不錯

選大學時，許多人會選擇容易找到高薪的科系，也有些人會根據自己的興趣來選擇。日前有位網友表示，她是私立外文系畢業，猶豫第一份工作要嘗試什麼？原PO表示「近期要畢業了，想問除了航空相關的以外，文組畢業生大多從事什麼工作？」

一名網友在Dcard發文表示，她是私立普通大學外文系畢業，但本身英文沒有很好，有考慮要考航空業的地勤人員，但感覺錄取率偏低，因此她拋問「想請問文組畢業後，大家第一份工作嘗試做什麼？是行銷或秘書相關的職業嗎？」

文章曝光後，許多網友建議她可以嘗試「行銷、業務」工作，指出「如果想運用所學，卻不敢開口，可以考慮業務或船運助理，工作內容都會以郵件往來為主，但工作其實還是回歸到妳對什麼行業感興趣，可以學以致用當然很好，但如果沒能發揮所學，也是很正常的事情」、「其實文組出路很多的，行銷就是很大一塊，行銷簡單區分甲方與乙方，甲方就是品牌端，很多外商公司是頂大生搶著進去的品牌端，乙方就是代理商，通常分廣告、公關、媒體、活動，如果妳對行銷有興趣，但對自己的學歷沒自信，建議可以從乙方試試看喔，真心不建議一開始就鎖定行政或秘書，發展性相對不高」、「妳這樣不敢講又要找秘書類會很麻煩喔，公司可能看妳有外語能力才錄取，但妳外語又不太好」、「沒經濟壓力和社交恐懼就去當業務，訓練業務能力，對妳未來也有幫助」。