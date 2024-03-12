新人報到！同事1舉動讓她直呼「不舒服」 網點頭：一堆人都會

在職場上，許多人採取「上班好同事，下班不認識」的模式，不過也有人社交能量滿滿，期待更了解身邊的工作夥伴。近日有女網友透露，每當公司有新人來，有些同事就會去網頁搜尋對方的名字，看能不能找到相關資料，不禁讓她覺得有些八卦。貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在Dcard發文表示，身邊的同事都滿八卦的，如果有新人來，他們就會去Google新同事的名字，還會把名字翻成英文，搜尋看看新人有沒有用臉書、Instagram等社群軟體，甚至連畢業的學校、科系、論文都要找出來。

原PO續指，她也挺意外其實會這樣做的人還蠻多的，原先以為只有少數，「想想，我一定也有被搜過吧，突然感到滿不舒服，有點好奇這是常態嗎？還是我太玻璃心？」

對此，網友也紛紛表示，「常態，有些人就是喜歡這樣」、「我會私下去搜，但不會八卦」、「正常，我剛進公司沒多久和同事聊天，他們就主動聊到有先查過我臉書，但沒查到。我還說：蛤～我用本名耶怎麼會找不到，你們好弱」、「我們公司男同事也會做這件事，有點可怕，所以就趕快把資料都改不公開」、「前公司一堆男同事都會這樣」、「之前看新人進來，其他同事都一直問東問西，明明跟工作沒關係」。