想進台積電有門檻？內行人揭錄取秘辛：學歷很重要

護國神山台積電因薪水高、福利好，成為許多人心中的夢幻企業。對此，一名網友聽說學歷好的進台積電，能待在研發部或壓力較小的製程單位，薪水也比較多，但不確定傳言是真是假？好奇發問「不管什麼學歷到台積待遇都會一樣嗎？」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「想問台積電真的什麼學歷都收嗎？」為題，指出自己爬過不少文，有人說學歷好，能領比較多薪水之外，會待在研發部或壓力較小的製程單位，但也有人說根本沒差。因說法眾說紛紜，好奇詢問「什麼學歷到台積電待遇都會一樣嗎？」。

貼文一出後，多數網友直言不同學經歷，待遇當然不一樣，紛紛指出「台積很大，所以職位很多，從文組的行政職、HR、法務到技術員、博士、RD等，你進來的身份不同決定了你的位置，所以待遇福利也完全不一樣」、「當然不一樣啊，隨便想一下不就知道了，總裁CC學歷比我高，我們待遇有一樣嗎？有一樣的話我待一個月就退休了還一直留著賣肝做什麼？」、「碩博士畢業本薪領的確實比較多」、「對工程師來說學歷差很多喔」、「理工科的碩士很高機率會錄取，我之前同事很多是私立後段的學校，但是都是產線端的設備或製程」。

此外，也有部分網友討論面試台積電的經驗，紛紛表示「台積電徵人很吃運氣，可以多投幾次試試」、「我認識的同系女生面試台積電超過五次，每次都是一面完了就沒有後續，因為她心直口快，講話沒有在修飾」、「運氣運氣吧，我應屆畢業昨天上岸」、「我丟設備工程師一年都沒叫我去面試，丟技術員丟一年也沒叫我去」、「非本科系建議投設備或製程，但也要先進得去再說」。