真的做不下去了！揭秘網友熱議的6大離職原因



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月「離職原因」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對離職原因的觀點。

畢業後進入職場打拼是許多人的生活日常，而因為工作所產生的壓力，在不斷累積之下難免讓人產生離職的念頭，「好累喔，每天都想離職」、「剛上班就想下班正常嗎？」諸如此類的想法不時浮現在腦海；在什麼狀況下你會想要離職呢？快來了解網友熱議的離職原因吧！

薪水不如預期、人生規劃改變是離職導火線！人際關係同是沉重包袱

▲ 網友熱議 TOP6 離職原因 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察近三個月網友針對「離職原因」的相關話題討論，可以發現「薪水不如預期」是網友的討論焦點之一，當內心期待與現實出現差距，抑或感覺到工作中的勞力付出與薪資收穫不成正比時，想跳槽的念頭便可能隨之萌芽，便有網友提到「公司營收增加，但薪水沒漲」是自己跳槽的主因，在兩相權衡之中，最終毅然離職。

也有網友分享個人經驗「沒年終、沒獎金，工時又長…要離職」，表示在一整年辛苦工作後，卻連年終獎金也沒有，讓心中有種委屈想離職跳槽的想法。

此外，「人生規劃改變」也是離職原因之一，在人生的十字路口上，每一次轉彎代表著不同的追求，而在面對家庭、夢想、學業等無數不同的選擇時，許多人常常無法輕易下決定，例如就有網友請益「懷孕了，該離職嗎？」，表示自己在事業與家庭中難以取捨，但卻無法事事盡善盡美，壓力也不斷增加。

對此，有熱心網友回覆「請先生跟你輪流請育嬰假就好！」、「可以請保母！成全你的事業心！」。

而「人際關係」同樣讓許多網友十分困擾，許多網友提到除了要面對繁重工作外，有時還會面臨同事的找碴、情緒壓力，其中有人便分享自己因為完成工作準時下班被同事批評的經歷，認為「就是有這種多管閒事的同事，才會讓人更不想上班」，引起網友的共鳴，紛紛認為這樣的閒言閒語非常令人難以忍受。

你曾因為哪些原因想要離職？或是曾經面對哪些來自工作的困擾？面對職場上的壓力不是一件容易的事情，但如果能正視自己的需求，勇敢拒絕不合理的對待，那麼離職也是一種選擇，整理好情緒後再邁向一段新的開始吧！



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「離職原因」相關討論則數。

觀測期間：2023/11/14~2024/02/14，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！



【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！



《Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

《Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。



想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw