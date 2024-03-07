碩士男交流年薪金額 科技業同事一聽：這學歷什麼鳥薪水

科技業年薪水位沒200萬容易被歧視？一名成功大學碩士畢業生踏入職場，與碩班同學交流薪資後，卻被鄙視說「這學歷領這什麼鳥薪水」，讓他相當煩惱「現在新鮮人是不是沒年薪百萬會被歧視」，考慮為了提高收入換工作。不過，在外打滾多年的網友們反而滿意他目前的狀態。

該男子於Dcard科技業版發文表示，他是四大（台清交成）「混血產線系」碩士畢業，在系統廠工作，年薪約85萬元。近日與台積電、聯電在產線或研發的碩班同學吃飯時，對方聽到他的年薪，都有鄙視的眼神，直言「這學歷領這什麼鳥薪水」，一番言語衝擊，讓他心裡有點受傷。

碩士男子透露，目前工作算輕鬆，不用on call（待命）、有周休二日，曾有投履歷給台積電，沒收到面邀後來又傳出職缺大凍結，煩惱苦思「老實說自己也不確定能不能適應GG（台積）那種生活」。

不過，網友們沒有以收入多寡來評價，反而是稱讚「周休六日年薪85萬有夠爽」、「舒舒服服上下班、周休才爽好嗎」。然而，「硬派」的網友認為，「十年前年薪85萬就已經不算多了，現在的85…這還算科技業嗎？」、「你也只能安慰自己週休不on call，心裡還是眼紅人家年收兩倍到三倍」。

有「學長」分享，「在台積裡面，從你屁股坐下去開始到下班，你幾乎沒時間離開電腦螢幕」、「我GG五年下山，帶了一身慢性病，你問我好不好，見仁見智~」，並分析「要賺快錢去台積，發展性就是設備商」、「除非缺錢需要買房才去GG拚命」。

其他人則建議「窮人的樂趣就是自己薪水贏過別人」、「看自己要什麼樣的生活去衡量」。