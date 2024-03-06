夫妻不到45歲退休！總收入達1億、職業曝光 網驚艷：不是遙不可及

若金錢無虞，大家有想過要幾歲退休嗎？一名網友在Dcard發文分享，夫妻還不到45歲，兩人薪資所得合計竟達一億，興奮之情溢於言表，同時開心喊道「終於可以退休了」。

原PO指出，自己與老婆都在外銀上班，一位是副總裁，另一位是資深副總裁，從畢業入銀行到現在已18年7個月，老婆入行更長19年8個月，幾年前就約好一旦兩人這輩子薪資所得合計達一億，就一起辭職退休。而老婆在另一家銀行工作，之前就已經拿到年終了，原PO則在3月發到年終，雖然數字不令人滿意，但達標的興奮足以蓋過低於預期年終的不快。

原PO補充，剛入行時，外銀碩士畢業起薪大約是在45-50K之間，保障14個月，額外年終獎金正常來說2個月，因此兩個人年薪加總大約150萬。現在底薪在180K左右，老婆在250K左右，最近這3～4年，兩人年薪合計在700-750萬。

原PO強調，薪資收入一億，這麼多年的繳稅、養車、買房、與其他食衣住行育樂，總支出大約是5400萬，所以還剩4600萬和一間已還完貸款的房子。

此外，原PO這幾年開始投資，也提到一些自身的投資項目，以長天期的高評級債券為主，高配息ETF為輔，目前每年收息大約200萬上下，現在手上現金加投資部位大約5500萬。

貼文一出，許多網友紛紛留言回應，「好開心又有人夢想達標，這樣感覺在追夢的自己也不是遙不可及，謝謝你的分享」、「真的太厲害了，換算年紀，夫妻兩人都是聯考年代能考上好學校的高材生」、「不只為了你的喜悅而感到歡喜，也很敬佩能夠一路堅持」、「羨慕不用二十年夫妻倆可以合賺一億」。

不過，也有部分網友質疑其真實性，「真的很好奇怎麼到處都是年薪破300萬的人，不知道是我的生活圈太廢還是唬爛的人太多」、「薪資單、學歷、勞健保、全都沒有 ，實在很難令人相信工作不到20年就是副總裁」。對此，原PO也出面解釋，「每個人追求不同，剛好我們追求的東西不是些需要花很多錢的事，等年紀到了還有勞保勞退或國民年金的錢，但那些金額不多就不說了。」