在台積電工作太高壓？ 員工曝：週日就開始焦慮、做惡夢

許多人想跨足科技業，獲得年薪百萬的高薪工作，其中又以科技大廠台積電的薪資讓許多人嚮往，不過日前有位在台積電任職的女網友表示，「每到週日，一想到隔天要工作，就會開始焦慮」。對此，過來人建議「受不了可以先去看身心科，保持內心平靜」。

一名網友在Dcard發文表示，她在台積電工作，每到週日就會開始焦慮緊張，甚至做夢夢到工作相關內容。她指出，自己的主管是一名情緒不穩定的女性，讓原PO感覺「人跟人之間的尊重都沒有，也覺得很內耗」，她拋問「該怎麼面對這樣的老闆？」

不過她也指出，這份薪水很不錯，讓她不想因為一個主管而放棄工作，原PO坦言「不想放棄自己的事業，生活中也會因為沒有這份工作，房貸、車貸就沒著落了」。

文章曝光後，許多人建議她先顧好身體，指出「先去看身心科吃藥，保持內心平靜，不然遲早會受不了」、「進台積之前應該就知道裡面生態就是那樣，又是自己的主管，考績也會拿捏在她手上吧，為了貸款好像也只能那樣了呢」、「我也GGer ，我每到星期日也很不想上班，加油嘿！」、「建議離職吧！身心靈第一，再多的錢也換不回身體」、「離職治百病，下山四年覺得舒服」、「我當初跟妳一樣，後來我選擇離職，現在也找到一個待遇相近的工作了，建議妳騎驢找馬，趕快換工作」。

但也有網友建議她撐下去，指出「還沒有到心理狀態很差的情況，可以繼續做下去，試著在工作之餘嘗試其他休閒娛樂，至少可以轉換一下心態，然後花費盡量控制住」。