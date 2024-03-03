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科技業全靠「賣肝」換百萬年薪？ 他搖頭吐真相：身體健康的不得了

聯合新聞網／ 綜合報導
工程師雖然薪資高，卻給多數人留下工時長、壓力大的印象。示意圖／ingimage
工程師雖然薪資高，卻給多數人留下工時長、壓力大的印象。示意圖／ingimage

工程師雖然薪資高，卻給多數人留下工時長、壓力大的印象。不過，一名網友在PTT指出，不少人常說科技業都是用健康換年薪，但他認為一堆工程師根本都準時上下班，身體超級健康，不解大家為何對科技業有賣肝的印象。

原PO表示，常看到有人認為科技業年薪百萬，是犧牲健康、生活品質換取的，但其實很多年薪百萬的工作都是準時上下班，身體健康的不得了。他透露，台積電裡部分單位工作輕鬆，平時下班後還能去運動，「更別說其他科技業，外商也是」，因此他十分不解大家為何覺得科技業都在賣肝工作。

貼文一出，許多網友搖頭表示，「竹科工時長、壓力大、男性高血壓比例高」、「倖存者偏差而已，你看到很多破百的去運動，你沒看到更多破百（萬）的還坐在位置上開會」、「事實就是爆肝，以前還能領股票發財、分紅，費用化之後就愛做不做」、「壓力大是真的，工時長倒未必」。

但也有網友認為隨著物價上漲，工程師年薪百萬是基本，「百萬應該可以不用（賣肝），但200萬以上聽說都蠻操的」、「現在隨便都破百，破百不是指標，錢還是不夠用」、「年薪百萬當然不用，250萬以上就一定要」、「通常2、300萬以上才要，百萬是基本」。

還有工程師留言分享真實上班情況，「我年薪200萬，5點下班，年薪跟爆肝沒關係」、「我朋友都認為我在爆肝，殊不知每天工時不到8小時，年收200萬以上，聚會都隨便他們調侃」、「不需要誒，一堆300萬以上可以大部分時間是準時下班的」、「準時下班7、8年了」。

PTT 工時 科技業 高薪

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