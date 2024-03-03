台大校園徵才／台達招1700人 碩士起薪7.5萬元

台達昨日前進台大校園徵才博覽會，以「萬中選一 成為達人」為活動主題，吸引眾多學生前來投遞履歷並交流互動。台達預計今年在台灣招募約一千七百人，全球近八千人，尤以泰國與印度人才需求成長幅度最大，並開出誘人薪水，依據學經歷，碩士新人起薪最高七萬五千元，博士九萬六千元。

台達釋出職缺，涵蓋電力電子硬體、機構設計與系統散熱、軟韌體開發、智能製造、機器人系統整合、ＡＩ（人工智慧）應用等領域的工程師，也有商業開發、資訊、採購等工作機會，並提供研發人才培育獎學金，碩士六十萬元、博士一百五十萬元，針對研發替代役及預聘新鮮人，則有十五萬元的早鳥留任獎金，積極延攬優秀人才加入。

台達人資長陳啟禎表示，台達業務橫跨電動車、能源、ＡＩ等多個高潛力領域，研發人才需求逐年提升，自二○二一年起至二○二三年底，軟韌體與電力電子的研發人才中，新鮮人任用數提升了近百分之八十，給予應屆畢業生許多機會，今年在全台舉辦二十場校園徵才活動，歡迎畢業學子加入。

除應屆畢業生外，台達今年也將擴大校園布局，將提供約二百個實習職缺，包含研發、製造、商管等領域，為未來發展儲備人才。

台達福利措施方面，台灣員工享有「彈性上下班」、年度「黃金旅遊周」的有薪假期及萬元旅遊補助、支薪的「環境志工假」，以及最高卅八萬元的「育兒津貼補助」。