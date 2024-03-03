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台鐵招考 錄取率升到21％

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵公司辦理今年新進從業人員甄試，總報考人數達7312人，預計錄取936人。本報資料照片
台鐵公司辦理今年新進從業人員甄試，總報考人數達7312人，預計錄取936人。本報資料照片

台鐵改制為國營公司，舉辦公司化後首次招考，將招募936人，共7312人報名，2月18日已先辦理體能測驗，昨天舉行筆試，到考率約8成，扣除體測未通過，錄取率估逾21%，遠高於以往鐵路特考的個位數錄取率。

台鐵表示，今年新進人員甄試的報考人數7312人，預計錄取936人，第一試體能測驗2月完成，第二試筆試昨在台北、台中、高雄、花蓮4考區同時舉行，第三試（口試／術科）將於3月底舉行。

台鐵表示，以這次錄取人數除以報名人數來算，錄取率約12.8%，但實際通過資格審查的只有5492人，扣除第一試未通過體測人數135人，昨天筆試第一堂應到考人數是5357人，實際到考是4367人，到考率81.52%，錄取率約21.4%，錄取率將視後續缺考人數浮動。

台鐵以往招募新人都由考試院辦理鐵路特考，或經高普考以公務員進用，被喻為搶鐵飯碗，報名踴躍，最高紀錄曾高達7萬多人報考，後來逐年下降，去年最後1次招考還有1萬多人報考，錄取率幾乎都是個位數。今年起台鐵改制後自行辦理招考，因報名人數相對少，錄取率大幅提高。

台鐵公司董事長杜微說，台鐵改制公司，更要致力提升安全與服務，希望有服務熱忱和專業技術人才加入。

台鐵 多人 高普考

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