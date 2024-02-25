公職沒想像的好！他心灰舉3案例 過來人嘆：想離職機率高

公務人員是不少人心中的鐵飯碗，吸引許多民眾爭相報考。不過，有公務員在Dcard分享自身3案例並直言「公職並非你想像的好」，安慰公職考生不須因落榜而難過，引起不少過來人共鳴。

原PO先以「撰寫例稿」為例，不只經常會有長官要求改字或刪減內容外，「明明有電子公文（系統）的存在，硬要印出來給長官」，等對方手改完再返還，之後自己還要重新打開公文系統，修改文件後再印製出來。

原PO接著說明第2點，他剛報到時，便要負責快到期的複雜採購，「長官也不會體會，催其他案子」，即使加班也無量能處理其他事。他指出，部分資深長官能在短時間內解決簡易公文，但對方卻不會主動給予協助，好不容易自己找到最新版例稿後，還是會被長官修訂，因此要不斷浪費時間修改、影印、蓋章及陳核。

原PO透露，第3點是「公務員不適用勞基法，996（早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天）是常態」，並對此感到生無可戀。他強調，雖然外界多認為公職薪水不錯，但其實加班費有上限，若將其換算成時薪並不高，「我對公職只有3個的時間是開心的，考上時、發薪水時、離職時」。

最後原PO也鼓勵考生們不要因為落榜而難過，因為人生有很多條路，不須將公職當唯一選擇，直言「公職沒有你想像的好」。

貼文底下，有不少過來人認同原PO的觀點，「真的，完全認同」、「我從公職出來，面試官都說我之前的工作（公職）一定很簡單，我處在很安逸的環境，很怕我抗壓性不足」、「心有戚戚焉，事情都一大堆，還要管主管喜好，超級官僚」、「基層人員確實每天要面臨許多民眾，其中不乏刁民，一個月，甚至一週遇到一個至二個，加上遇到不相挺長官，想離職的機率會很高」。

但也有網友分享擔任公職的好處，「公職唯一好處就是貸款好貸，現還有7百多萬房貸、200萬信貸要繳，工作雖然累工時長，但每月一號領錢還是能撐下去」、「公職沒出意外都能做到退休，外面50歲沒到管理職可能就被資遣了」、「我覺得我現在的環境還不錯，加班費也有、薪水也夠」。