新北新春就業博覽會 53家廠商釋出逾2000職缺
新北市新春就業博覽會今天在市府大禮堂舉辦；勞工局表示，包括貝爾威勒電子等53家企業徵才，提供逾2000個工作機會，3成1的職缺起薪逾新台幣4萬元，現場吸引不少民眾求職。
市長侯友宜今天前往就業博覽會徵才會場關心求職民眾，發放新春福袋祝福求職順利，也到各商家攤位慰問。包括榮民服務處等單位，出動志工協助徵才。
侯友宜接受聯訪表示，今天有包括零售、販賣、餐飲等各類廠商徵才，祝福大家都可找到滿意的工作，並能夠賺錢之後還可儲蓄，如同福袋上「吉龍舞春」諧音「錢都有剩」的吉祥話祝福。
勞工局長陳瑞嘉表示，目前產業內需市場持續升溫，搭上年後轉職潮，企業紛紛加碼徵才。就博會中最大宗求才行業為旅宿餐飲業，職缺數占比5成2，其次為零售量販業，占比約2成。
勞工局表示，富士達、義美、晶華酒店、寒舍集團、饗賓餐旅、台灣順豐速運、力新國際文化事業、鼎泰豐等企業，提供超過2000個工作機會。
勞工局說，有3成1的職缺，起薪破新台幣4萬元，也有料理廚師月薪上看5萬7000元，火鍋店主管月薪5萬5000元起。活動現場提供「履歷健診」服務，透過專人一對一諮詢，為求職者量身打造履歷。
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