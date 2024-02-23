快訊

蘇花路廊無名屍案5嫌收押！陣頭男被打死…同夥運屍回鄉卻棄路邊

4生肖下周好運爆棚！屬牛吉星保佑 他們將「被錢追著跑」

跟著台積電一起飛…含「積」量最多15檔ETF曝光！ 專家：0050佔比過半

新北新春就業博覽會 53家廠商釋出逾2000職缺

中央社／ 新北23日電

新北市新春就業博覽會今天在市府大禮堂舉辦；勞工局表示，包括貝爾威勒電子等53家企業徵才，提供逾2000個工作機會，3成1的職缺起薪逾新台幣4萬元，現場吸引不少民眾求職

市長侯友宜今天前往就業博覽會徵才會場關心求職民眾，發放新春福袋祝福求職順利，也到各商家攤位慰問。包括榮民服務處等單位，出動志工協助徵才。

侯友宜接受聯訪表示，今天有包括零售、販賣、餐飲等各類廠商徵才，祝福大家都可找到滿意的工作，並能夠賺錢之後還可儲蓄，如同福袋上「吉龍舞春」諧音「錢都有剩」的吉祥話祝福。

勞工局長陳瑞嘉表示，目前產業內需市場持續升溫，搭上年後轉職潮，企業紛紛加碼徵才。就博會中最大宗求才行業為旅宿餐飲業，職缺數占比5成2，其次為零售量販業，占比約2成。

勞工局表示，富士達、義美、晶華酒店、寒舍集團、饗賓餐旅、台灣順豐速運、力新國際文化事業、鼎泰豐等企業，提供超過2000個工作機會。

勞工局說，有3成1的職缺，起薪破新台幣4萬元，也有料理廚師月薪上看5萬7000元，火鍋店主管月薪5萬5000元起。活動現場提供「履歷健診」服務，透過專人一對一諮詢，為求職者量身打造履歷。

勞工局 求職 職缺

延伸閱讀

影／藍新北新春團拜 朱立倫問他與侯友宜的春聯哪個先

侯友宜再赴深坑視察衛生所及指揮站 呼籲有症狀者就診

「社福界俠女」張錦麗告別式 侯友宜褒揚狀譽天心月圓

社福界俠女張錦麗告別式 馬英九、侯友宜追思致意

相關新聞

1小時500人！新北就業博覽會釋2千職缺 月薪最高5.7萬

新北市今辦「2024新北市新春就業博覽會」，為協助民眾年後求職、轉職需求，共找來晶華酒店、寒舍集團、饗賓餐旅、台灣順豐速...

待業期能幹嘛？她嘆「每天睡到中午才醒」很廢 過來人提3建議

許多人在待業階段都會感到焦慮，對未來充滿不確定。日前，有一名女網友Dcard上表示，她目前正在待業，並分享自己平常的生活安排，好奇提問「待業中的人，日常都在幹嘛？」

工作太難不想學？她帶新人遭拒氣炸 網糾1細節：公司有問題

不少新人剛入職時，需要由公司前輩帶領熟悉工作內容及環境。不過，一名女網友在Dcard上透露，公司近期招募進一位新人，但對方卻不會使用任何文書軟體，害她工作量倍增，甚至在教新人如何盤點時，對方更直言「我不要學」，讓原PO氣到選擇離職。

待私人企業常被Fire！她想考公務員又怕炒魷魚 過來人曝黑暗面

找一份穩定、高薪的工作是不少人的目標，但也會因為種種原因而離開職場，有些可能是自願離職，但也有人被炒魷魚。有一名女網友在PTT發文提問，如果當公務員只是反應慢了一些，容易被「fire」嗎？貼文一出，不少過來人吐露公職職場的黑暗面。

台泥開出36項職缺 擴大招募生成式AI工程師

台泥啟動徵才，釋出包含碳管理、ESG（環境保護、社會責任、公司治理）策略、低碳建材、綠色資源循環、三元鋰電池、再生能源、...

不是服務業 上班族最想跳槽產業竟是這兩大行業

年後轉職潮來了，今年轉職熱度明顯升溫，1111人力銀行今天發布「上班族年後轉職現況調查」，發現高達9成1的上班族有年後轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。