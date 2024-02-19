會想當自家大樓保全嗎？ 網搖頭曝1情況：最好不要

許多人都有找工作的經驗，而「離家近」是不少人心中的夢幻條件之一。日前就有網友在PTT提問，若生活沒有太大的金錢壓力，是否會選擇在自家社區大樓當保全。貼文一出，引起許多鄉民討論，更有人搖頭稱「最好不要」。

原PO表示，如果生活沒有很大的金錢壓力，他覺得當保全是個不錯的選擇。他指出，在自家社區大樓擔任保全，不只離家近也能藉此了解社區的生態，好奇提問「有人應徵自己家裡大樓的保全嗎？」

貼文一出，立刻掀起網友熱烈討論，「我家保全還真的是這樣，退休無聊吧」、「我們社區不允許這種事發生」、「退休的話感覺蠻適合的」、「有些社區的確是住戶輪著當保全」、「自己的薪水自己繳，讚啦」。

還有網友認為不妥，「看到鄰居會很尬吧，除非你是房東」、「不行！如果住戶被偷，結果你最可疑」；更有人指出1糟糕情況，「不適合，遇到盧小（意旨為達目的而無理取鬧）的住戶很麻煩，對方還知道你住哪一戶」、「最好不要，可能下班了，鄰居也會過去找你處理事情」、「不好，會沒辦法下班，住附近倒是沒關係」。