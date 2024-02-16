快訊

開車上陽明山！士院庭長被控吸女書記官胸部「再5分鐘就好」

網紅「阿鬧」身分起底…媽2度參選台南議員 今遭出征網友嘆：可悲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

歇業當月才通報大量解僱 嘉縣家具外銷公司遭罰10萬

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
嘉縣某家具外銷公司去年大量解僱員工，未於60日前通報主管機關，勞青處以違反大保法第4條規定，處10至50萬元罰鍰。圖／嘉義縣政府提供
嘉縣某家具外銷公司去年大量解僱員工，未於60日前通報主管機關，勞青處以違反大保法第4條規定，處10至50萬元罰鍰。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣某經營家具外銷公司僱用勞工20人，去年1月因疫情影響營收大減，7月歇業，並在7月11日向嘉義縣政府通報大量解僱，經縣府查證後，以違反「大量解僱勞工保護法」60日前通報規定，裁罰10萬元，但該公司不服訴願，今早勞工暨青年發展處公司公布其訴願遭駁回，呼籲雇主解僱前須妥善與勞工協商，並落實通報機制。

勞青處表示，該公司主張訂單減少及臨時得知客戶無法付款屬突發事件，應可不受60日前通報限制，但勞動部訴願會認為，全球疫情已持續一段時間，可事先預知訂單將會減少，相關營運及人事管理應有所準備，並非不可預見緊急事件，因此以違反大保法第4條規定，處10至50萬元罰鍰。

勞青處指出，大保法規範雇主大量解僱勞工時，強制雇主落實告知、協商及通報等義務，有助主管機關介入，維護勞工權益。即使是100人以下中小企業，只要60日內解僱10人以上勞工，除資遣通報，需60日前通報主管機關及就業服務機構，以協助勞工轉職。

除通報外，因故解僱勞工，雇主必須依法給予資遣費、預告工資、未發放薪資及尚未休假日數工資，如資遣時勞工已達勞動基準法第53條退休條件，則應給予退休金。

舉例勞工若年滿55歲且工作達17年，全程工作期間屬舊制年資，解僱時應該給予退休金32個基數，而非17年的資遣費。

勞青處長陳奕翰呼籲，公司經營過程難免需要解僱員工，解僱前須妥善與勞工協商，並落實通報機制，讓主管機關及早介入，提供勞工就業服務及職業訓練。如有法令疑慮，可電洽嘉義縣政府05-3620123轉8023。

主管 嘉義 資遣

延伸閱讀

春節前夕 30名嘉縣少年半天岩步道齊開掃淨山也淨心

桃園廢棄物暗夜傾倒嘉縣 曳引車難逃法眼司機送辦

張啟楷出戰下屆嘉義市長？ 韓國瑜前親信接任黨部執行長

友人父母手握「3200萬存款」提早退休 網看職業秒懂：退休金跟金礦一樣

相關新聞

昨開工日 就服站加開櫃台服務

昨天是初六開工日，新北市三重、板橋、新莊、新店等就業服務站人潮未爆量，就業服務處表示，新北市失業給付申請案昨天截至下午3...

歇業當月才通報大量解僱 嘉縣家具外銷公司遭罰10萬

嘉義縣某經營家具外銷公司僱用勞工20人，去年1月因疫情影響營收大減，7月歇業，並在7月11日向嘉義縣政府通報大量解僱，經...

拿到開工紅包竟讓他想離職 原因曝光惹怒眾人：不爽不要幹

過年期間，多數的公司行號都休假多日，開工的日期則不一樣，有一名網友抱怨被老闆「騙」來公司拜拜，拿到的紅包只有少少的200元，讓他氣得說「就算最低薪資也不夠吧」，而有另一名網友也不滿大年初六開工紅包只拿到600元，但兩人的貼文都引起不少鄉民的怒火。

2月工作日少又遇連假！老闆發完整薪水喊「最痛苦」 網全不挺

2月是不少上班族最喜愛月份，不但天數少，還恰逢春節、228連假。但一名老闆抱怨這是「最痛苦的一個月」，因為自己仍需給出完整的月薪和休假，其他網友看見貼文一面倒不挺，「老闆就痛2月，我們痛12個月」、「你當老闆之前不知道一年有365天嗎？今年2月有29天，你還賺了一天」。

菜鳥都請假！開工日辦公室「只剩4人」 上班族納悶：路上車少

春節連假告一段落，大部分上班族已經開工打拚，不過許多人面臨收假症候群，紛紛喊「不想上班」、「假期放得不夠多」。一名網友透露，進到辦公室後，發現菜鳥都請假，只剩下比較資深的「老屁股」，還有人好奇問道「今天不是要上班嗎，怎麼路上車那麼少？」

勞動部高分署130場免費課程 助攻再就業

勞動部高屏澎東分署今年將推出130場免費促進就業課程，內容有就業競爭力檢視、產業現況介紹、職涯發展與規劃、自我瞭解及職涯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。