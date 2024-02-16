歇業當月才通報大量解僱 嘉縣家具外銷公司遭罰10萬

嘉義縣某經營家具外銷公司僱用勞工20人，去年1月因疫情影響營收大減，7月歇業，並在7月11日向嘉義縣政府通報大量解僱，經縣府查證後，以違反「大量解僱勞工保護法」60日前通報規定，裁罰10萬元，但該公司不服訴願，今早勞工暨青年發展處公司公布其訴願遭駁回，呼籲雇主解僱前須妥善與勞工協商，並落實通報機制。

勞青處表示，該公司主張訂單減少及臨時得知客戶無法付款屬突發事件，應可不受60日前通報限制，但勞動部訴願會認為，全球疫情已持續一段時間，可事先預知訂單將會減少，相關營運及人事管理應有所準備，並非不可預見緊急事件，因此以違反大保法第4條規定，處10至50萬元罰鍰。

勞青處指出，大保法規範雇主大量解僱勞工時，強制雇主落實告知、協商及通報等義務，有助主管機關介入，維護勞工權益。即使是100人以下中小企業，只要60日內解僱10人以上勞工，除資遣通報，需60日前通報主管機關及就業服務機構，以協助勞工轉職。

除通報外，因故解僱勞工，雇主必須依法給予資遣費、預告工資、未發放薪資及尚未休假日數工資，如資遣時勞工已達勞動基準法第53條退休條件，則應給予退休金。

舉例勞工若年滿55歲且工作達17年，全程工作期間屬舊制年資，解僱時應該給予退休金32個基數，而非17年的資遣費。

勞青處長陳奕翰呼籲，公司經營過程難免需要解僱員工，解僱前須妥善與勞工協商，並落實通報機制，讓主管機關及早介入，提供勞工就業服務及職業訓練。如有法令疑慮，可電洽嘉義縣政府05-3620123轉8023。