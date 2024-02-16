昨開工日 就服站加開櫃台服務

昨天是初六開工日，新北市三重、板橋、新莊、新店等就業服務站人潮未爆量，就業服務處表示，新北市失業給付申請案昨天截至下午3時共620件、求職服務計120件，為服務年後轉職者，各就服站視到站人數加開彈性櫃台，採取「申辦失業給付／求職找工作」分流，昨天汐止、新店、中和、板橋各加開1櫃。

新北就服處長葉建能表示，昨天下午汐止、新店、中和、板橋各加開1櫃，紓解人潮、縮短現場等候時間，近來製造業景氣未完全恢復，春節前仍有遭逢關廠歇業的失業者，會想盡快完成申辦失業給付，初次申請失業給付勞工，要備妥離職證明或定期契約證明文件，及身分證、國內金融機構存摺等資料。

就服處提醒，新北29區就業服務據點皆有提供求職服務，有求職需求者，除臨櫃諮詢，也可運用「新北勞動雲－新北市人力網」查詢職缺及徵才活動，或電洽0800091580，有專人服務。