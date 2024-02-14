年後轉職必看！面試我該問啥才加分？「這種蠢問題」拜託別問

面試時，應徵者常被問到一個簡單問題，卻蘊含著深層的挑戰：「你有什麼問題想問公司的嗎？」在《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》中，提到，要在面試中脫穎而出，不僅要提問，還要提出好問題。那麼，這些好問題是什麼呢？讓我們一起探究這八個面試提問的原則，並學習如何巧妙地使用它們，以增強我們的面試表現。

第一、盡量提問原則

關於是否有問題要問面試官，其實你可以說沒有，但很多時候是在你對這個職位沒有興趣的情況下。如果你對這個職位還有興趣，就要盡量提問。

第二、符合職級原則

如果要提問，就要問跟職位有關的問題，並且要問跟你的職位職級相符合的問題。例如，如果你是一般員工職位，就不要問公司的發展策略問題；如果你是總監職位，那麼最好不要問薪資的問題，企業對你有興趣的話，自然會主動跟你談，不用你主動問。

第三、適量原則

提問題是提高你面試成功率、擄獲面試官的有效手段。如果你問的問題很有含金量，面試官會對你刮目相看，所以一定要利用好這個機會。一般來說，問題數量應該適宜，以三到五個為好。

第四、如何讓你的提問有價值

一個好的提問，會讓面試官對你的印象加深，甚至能夠在瞬間決定你是否會被錄取，所以面對這樣的機會，你一定要好好把握。

第五、盡量不問薪資問題

其實對於HR來說，薪資問題就是一個偽議題。企業對你有興趣的話，就會主動跟你談薪資， 不用你主動問，所以最好不要問薪資問題，等HR來主動問你吧。如果企業錄取你，又不跟你提薪資，那這家公司肯定有問題。

第六、問跟職位相關的問題

在求職面試中，HR通常偏好那些與職位緊密相關的問題，如工作內容、彙報關係、職業發展機會等。舉例來說，曾有求職者在應聘績效主管時，積極詢問公司目前的績效狀態和面臨的挑戰，並根據這些信息提出自己的見解和解決策略。這種積極主動的態度不僅加深了我們對他的印象，也最終促成了他的錄用。提出與職位相關的問題不僅展示了求職者的專業度，也向面試官證明了他們的關注焦點確實在工作上。

(本文摘錄自《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》，時報出版，未經同意禁止轉載。)

第七、問跟公司相關的問題

當面試管理職位時，最佳的提問策略是集中在與公司相關的主題，如組織結構、培訓機會、企業文化及行業發展趨勢等。一個有效的方法是，基於你的預研和對公司最新動態的了解，提出自己的見解，並與面試官討論。這不僅顯示了你對公司的關注，還展現了你的獨立思考能力。確認新聞來源並聽取面試官對這些話題的看法，可以進一步強化你對公司的理解，同時也體現出你對管理角色的深入洞察。

第八、不問傻問題

傻問題在面試中是需要避免的，它們分為三類：自討沒趣的問題、求助類問題，以及與求職無關的問題。例如，在面試品管職位時問及公司產品品質的問題，或者詢問面試官對自己表現的評價，這些問題可能會給人留下缺乏自信或缺乏自知之明的印象。此外，將求職視為解決個人問題的手段，如詢問公司是否能為伴侶提供工作或提前發放薪資，這些問題與職位無關，且可能會給面試官留下不良印象。避免這些傻問題，是面試中的重要策略之一。

面試秘笈，問對了半功成；實用提問，成功近在咫尺 為了指導大家在面試中提出恰當的問題，這裡整理了一些實用的提問範例。首先是關於職位的問題，比如詢問工作職責、部門結構、面臨的挑戰等。其次，涉及公司層面的問題，如策略規劃（尤其適用於中高層職位）、新員工培訓（適合初入職場者），以及在公司工作三年後的發展機會。最後，針對面試者本人的問題，可以詢問公司對自己的定位、目前工作進展階段，以及公司希望解決的問題，這些問題不僅有助於了解職位，還可以借此機會展示自己的能力和想法。

(本文摘錄自《深度溝通力：最紛擾的時代，練就最會說話的自己》，時報出版，未經同意禁止轉載。)