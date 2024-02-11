他嘆升主管「年終反降4.8萬」 薪資公開驚呆網：超爽的

升官年終反降！一名網友抱怨，他自去年升上主管，結果近日年終獎金下來，發現竟比過去當員工時還少4.8萬，不禁傻眼直呼：「是哪招？」貼文曝光後，也引起留言區熱烈討論。

原PO在臉書社團《爆廢1公社》發文「求安慰」，表示自己去年升遷變主管，至今在新職位上也做了10個月，沒想到年終獎金卻領得比前二、三、四年都還少，不禁感嘆寫下：「有沒有越領越少的苦主？做越久年終領越少是哪招？」

他也貼出獎金畫面，可以看到110（2021）年的年終獎金為13萬，111（2022）年為25.8萬，而112（2023）則變成17.5萬，整整少了8.3萬，而今年（2024）領得又更少，僅僅12.7萬，比起去年又少了4.8萬。

原PO公開年終獎金。圖擷自《爆廢1公社》

貼文曝光後，不少網友認為原PO待遇已經很好了，「超爽的！我比你少一個0」、「真好，我都沒領過半次年終」、「我們公司一年以上年終才8千～1萬」、「我六年課長，年終1.5萬」、「我年終沒到萬，只有3千7，有安慰到你嗎」。也有人認為原PO在假抱怨真炫耀，紛紛開酸，「我合理懷疑這是一則炫耀文」、「換工作試試看」。

不過也有人理解原PO的立場，「我去年從類顧問轉主管，薪水只多1千，事情變兩、三倍，每天回家加班做前置作業」、「主管只是好聽，有的員工績效獎金都比主管高」、「沒事別升官，最菜主管當然是主管裡領最少」、「你的心痛，會是絕大多數人的心酸」、「看起來景氣真的很慘，才12萬多居然被說炫耀」。