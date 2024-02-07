墜落職災多！勞動部訂2024年為「營造業墜落打擊年」

為避免歲末年終因趕工而發生災害，勞動部職安署署長鄒子廉今率勞動檢查員前往桃園地區重大公共工程實施春安檢查，同時強調營造業「墜落職災」比例高，為歷年營造業重大職災類型之首位，職安署已將今年設定為「營造業墜落打擊年」，將加強督促營造事業單位落實墜落預防工作。

職安署說明，2023年營造業減災工作在各界努力下，工作場所重大職災死亡人數雖較2022年減少約10％，但墜落災害死亡仍偏高，占整體營造業近70％，為了提升營造業減災效能，職安署已要求各勞動檢查機構依今年「營造業墜落打擊年」減災措施，針對營造工地易發生墜落災害項目，採取提升檢查、裁罰及停工強度等強力措施。

職安署說，今天實施的春安勞檢，除對該工地全面檢查外，特別針對易發生墜落災害項目逐一檢視，並要求業者持續強化墜落預防措施及落實安全作業標準管制，檢查結果未發現勞工有立即危害的停工違反事項，但仍有部分通道護蓋、防止物體飛落設施及高壓容器危害標示等缺失事項，已請受檢單位現場立即改善完成。