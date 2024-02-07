高鐵、台鐵開缺搶人才 年終績效、員工福利一次看

趕在春節前夕，台鐵公司化後的首波徵才開跑，預計招募近千名員工，高鐵也同步釋出徵才資訊，維運人員將是首要目標。在大缺工的時代，雙鐵大搶人才，但公司的員工福利，真能吸引民眾報考、應徵嗎？《遠見》一文超級比一比。

年終獎金與績效獎金

入帳現金是員工最關心的福利之一，是台鐵員工與工會擔憂的重點。台鐵公司前身為交通部轄下的台鐵局，公務體系依法固定發放1.5個月年終獎金，但台鐵公司化後，如果營運狀況不佳，和過去一樣虧損連連，恐怕連1.5個月都發不出來，甚至造成人才流失。

台鐵公司董事長杜微曾說，未來從業人員的月薪，雖比台鐵局留任人員略低，但會有最多4.4個月績效獎金，留任人員最多2.5個月；工會也會提升員工福利，除了比照一般企業提撥福利金，職工福委會給員工的三節獎金將翻倍，同時規劃提高結婚、生育、喪葬等補助。

台鐵公司董事長杜微曾說，未來從業人員的月薪，雖比台鐵局留任人員略低，但會有最多4.4個月績效獎金。圖／台鐵公司提供

相較之下，台灣高鐵因為獲利穩定，除了疫情期間衝擊營運，年終獎金稍微縮水，其他時候都能穩定發放。不過，台灣高鐵去年12月董事會通過的年終獎金原本是2.3個月，高鐵企業工會不滿，因為綜觀公司營運績效，應該發放更多，經過勞資協商，台灣高鐵員工今年可以拿到3.8個月的年終獎金。

台灣高鐵表示，董事會也決議提高個人績效獎金，平均約2.2個月基本薪，原本加發的1.2萬元營運激勵金則已發放；此外，工會還爭取到旅運量較大日期，例如連假期間，出勤人員可獲得額外的激勵金。

硬體、保險、膳食等週邊福利

台鐵公司在公務機關時期，員工屬公務員兼具勞工身分，可享公務人員保險、專業加給、國民旅遊卡、台鐵優惠購票、子女教育金及退休金制度等等多項福利，也不會遭遇民間企業隨時裁員、放無薪假的危機；不過，公司化後，屬於公務員的福利幾乎都沒了。

那麼，外勤員工的住宿環境呢？台鐵曾遭詬病休息空間品質差，也因此，台鐵2019年起編列2.2億元預算執行員工備勤房舍改善計畫，除了採乾濕分離衛浴套房設計，還有良好隔音與獨立空調，並增設會談室、多功能室及備勤區，提供諮商、閱讀及運動設備，乘務人員充電調整心情，維持最佳工作狀態。

台灣高鐵則致力創造友善、健全的工作環境，會提供團膳及夜間執勤人員的早餐、宵夜，並提供免費制服，如果員工出差，也設有舒適、整潔的公務宿舍；當然，最大的吸引力還是員工可以獲得通勤的免費票及半價乘車兌換券。

同時，高鐵提供員工完善的教育訓練機會，以維修人員為例，新進人員將接受3至6個月的完整培訓並考核通過才會上線值勤。

台鐵招募近千名員工，高鐵搶維運人才

台鐵公司今年首度招募員工，預計正取936名、備取1328名，起薪最高4.2萬元。台鐵公司表示，此次甄試進用主要是因應組織轉型及人員退離所產生的職缺，補足現場基層人力為優先，也因為台鐵公司化，錄取進用人員不適用公務人員相關法令規定。

根據簡章，台鐵公司徵才的甄試採第一試體能測驗、第二試筆試及第三試口試或術科，在台北、台中、高雄、花蓮等四個地區同時舉行。徵才類科相當多元，包括運務、地政、財務、法務等等，維修相關的土木、消防、電務、電力等等，也都有許多缺額。

台灣高鐵也很缺維修與資訊人才，工作內容包括車輛、軌道、電力的維修作業，主要招募對象包括具電機電子、機械背景、電力、號誌、通訊、車輛、軌道、機電等維修技師與工程師，約80名；核心機電、土木建築、工程規劃、專案管理、系統開發等專業領域工程及資訊，人才，也釋出25名。

雙鐵搶才，目前看來台灣高鐵的薪資與福利較優，就看台鐵公司營運能否有所起色，進而提供更吸引人的徵才條件，因為補足相關人力，才能同步提升行車安全。

台灣雙鐵員工福利比較表

圖／遠見提供

（本文出自2024.02.05《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）