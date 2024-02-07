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才到職1個月不敢走！她憂影響履歷嗎？ 過來人挺：苗頭不對立刻跑

聯合新聞網／ 綜合報導
新工作剛入職，若發現苗頭不對，你敢走人嗎？示意圖／Ingimage
新工作剛入職，若發現苗頭不對，你敢走人嗎？示意圖／Ingimage

新工作剛入職，若發現苗頭不對，你敢走人嗎？近日，一名網友分享，自己換新工作才剛入職一個月，卻發現這份工作跟主管面試說的不一樣，各種福利看得到吃不到，煩惱要怎麼開口提離職，好奇問「這個會影響履歷嗎？」。貼文一出後，立刻引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「#工作心得 00後選工作的態度」為題，指出自己剛到一間新公司，就發現和主管面試說的不一樣，各種福利看得到吃不到，也有很多老鳥鬧離職，像不小心進入一個屎缺。她表示，雖然已經在找下一份工作，但還在煩惱要怎麼開口提離職，也擔心影響到履歷，好奇問大家「遇到最快離職的新人是做多久呢？」。

貼文一出後，不少網友建議趕快離開，紛紛表示「快走！別浪費時間，履歷不要寫上去就好」、「最快紀錄是早上去下午就離職了，因為老鳥跟我說新人要負責出錢請整個部門的長官吃下午茶」、「不適合就快離開，不會怎麼樣的，不然自己很痛苦就不好了，因為公司的問題他們其實都很清楚」、「1天，苗頭不對我馬上跑」、「我遇過10：00報到，12：00提離職的」、「臉皮厚一點不要怕，不然苦的是你自己」。

此外，也有部分過來人提供自身經驗，給出實用建議，紛紛表示「換工作沒關係，不適合就應該換掉，我是覺得太短不用寫，但怕公司覺得我不老實，所以我只有寫同性質的工作，會不會影響不一定，有些公司不一定會在乎」、「真心建議，如果想要走就趕快走，拖越久越不想面對，最後事情越來越多的時候，交接會很麻煩…因為我現在就是這樣」。

履歷 新人 離職 面試

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