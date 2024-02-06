聽新聞
test
0:00 / 0:00
他台積電待7年擔心被裁員「想轉當公務員」 過來人苦勸：別想不開
「護國神山」台積電因薪資優渥，成為許多人擠破頭想進的公司。不過，一名台積電的工程師透露，自己雖然年薪破百，但即將邁入30歲又很少加班，擔心會有中年失業的風險，興起想轉職公務員的想法，好奇有人轉考公職後悔的嗎？貼文一出後，引發廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「有人科技業轉職公務員後悔的嗎？」為題，指出自己在台積電七年了，目前年薪雖然有破百，但因為很少加班，又沒有一技之長，擔心自己會有中年失業的風險，萌生拚國考轉任公務員的想法，不過近年來公職福利被大砍，讓他也好奇「有人轉考公職後悔的嗎？」。
貼文一出後，不少網友認為公職近年福利大砍，沒有比科技業好，紛紛回應「公職只適合不婚不生有遺產的獨子喔」、「不會有人科技業考公職後悔，因為根本沒人會向下去考公職」、「公職現在壓力也很大喔，是真的，也是責任制」、「公職有些工時還比科技業高，笑死」、「現在的物價、房價，你敢去也是勇者」、「高考公職第一年如果考績甲等，年收大概接近80，看少20萬你接不接受」、「現在公職爽跟不爽很兩極化」。
不過，也有一群網友建議，與其考公職，不如考國營，紛紛表示「想考的話，考國營會比較好，公務員就算了」、「現在國營>>>公職，不要不信」、「國營的會比較好吧」、「中華電》國營〉公職」、「國營比較好，要涼有涼要錢有錢」、「中華進去就年薪100了」、「去國營阿，公務員是另一個世界」、「中華去談菁英起薪年薪110吧，4點下班還是不錯啦」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言