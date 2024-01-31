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主管批他「沒良心」！只因離職前欲用完特休 預告期還卡過年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友想在2月底離職，並用完7天特休，遭主管批評「沒良心」。示意圖/ingimage
一名網友想在2月底離職，並用完7天特休，遭主管批評「沒良心」。示意圖/ingimage

即將迎來農曆新年，許多人也會考慮藉此時期轉換工作跑道，一名網友有意在2月底離職，並在離職前用完特休，但主管卻表示希望能做到3月，避免公司找不到人，對此，該網友詢問，若離職預告期為20天，過年期間是否包含在內，引發討論。

這名網友在Dcard上以「離職當月用掉7天特休」為題發文，他表示自己想在2月底離職，並在離職當月用完7天特休。不過，原PO卻因此遭公司主管責備「沒良心」，因為會害公司找不到人，要求他待到3月。原PO提到，自己在公司待滿1年、未滿3年，因此離職預告期為20天，若在2月7日提離職，過年假期以及7天的特休是否包含在內？

網友們於貼文底下給予原PO解答，「離職日2/29（本日要上班），往前推20天，於2/9前提離職就可以了」、「你就說那7天全部放在離職前就好啦，29號走人你就29-7，變成22號走人，很多人都是這樣做的」。也有網友告訴原PO不要擔心主管情緒勒索自己，「就算你留到他找到人，公司也不會感謝你」、「反正都要走了，管他們怎麽想，不管怎麼罵你沒良心，都是你離開這家公司後的事了」。

事實上，根據「勞基法」第15、16條，特定性定期契約期限超過3年者，勞工工作滿3年便可終止契約，但須在30天前預告雇主。若為不定期契約，勞工若想終止契約，工作3個月以上但未滿1年者，應在10天前預告；工作1年以上但未滿3年者，得在20天前預告；工作3年以上者，則須在30天前預告。

除此之外，離職預告期並不包含提離職當天，但預告期天數包含例假日、國定假日及特休。值得注意的是，勞工依法提離職只需以書面、訊息、口頭說明等方式「告知」主管，不須徵得同意才能離職。

離職 特休 情緒勒索

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