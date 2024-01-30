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去年4成勞工加班 最不滿升遷制度

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
台灣慣老闆多?勞動部今天發表2023年「勞工生活及就業狀況調查」，發現去年勞工曾延長工時(加班)者約占4成，平均每月延長13.4小時。曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.5%，比率不低。本報資料照片
台灣慣老闆多?勞動部今天發表2023年「勞工生活及就業狀況調查」，發現去年勞工曾延長工時(加班)者約占4成，平均每月延長13.4小時。曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機App或Line等通訊形式交辦工作占24.5%，比率不低。本報資料照片

勞動部昨發表二○二三年「勞工生活及就業狀況調查」，發現去年勞工曾延長工時加班）者約占四成，平均每月延長一三點四小時；曾在下班後接獲服務單位以電話、網路、手機ＡＰＰ或ＬＩＮＥ等通訊形式交辦工作的勞工，雖占二成四五，已較前年下降零點七個百分點。

調查顯示，對整體工作感到滿意的勞工占七成四六，較前年調查上升一點二個百分點，感到普通者占二成二，感到不滿意者占百分之三。對整體工作感到滿意者之各項目滿意比率，以「性別工作平等」九成七最高，其次為「同事間的相處與友誼」占九成六，「工作場所」九成四居第三。

對整體工作感到不滿意者各項目不滿意比率，以「人事考核升遷制度」八成二居首，其次為「工資」六成四，「員工申訴管道之暢通」六成居第三。

調查還顯示，勞工有延長工時（加班）者約占四成，按行業別觀察，則以電力及燃氣供應業有延長工時占六成三最高，公共行政及國防／強制性社會安全、運輸及倉儲業、醫療保健及社會工作服務業亦均在五成以上。而勞工認為目前工作和休閒達到平衡者占七成一，認為「工作有點多」者占二成三，認為「工作太多」占百分之五點六。

工時 加班

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