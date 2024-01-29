科技業年終獎金只領這樣正常嗎？ 網不忍親吐實情：薪水還打折

年終獎金幾家歡樂幾家愁！一名網友在PTT上發文分享，在科技公司擔任輪班作業員，年終獎金只領6000元，詢問這樣是正常的嗎？

原PO表示，去年農曆年後在科技公司當輪班作業員，這幾天銀行戶頭有一筆從公司匯的錢入帳，查了一下發現這筆錢叫做年終獎金，但金額只有6000元讓人困惑，不禁無奈詢問，年終獎金這樣是正常的嗎？

貼文一出，引起廣大網友討論，「今年沒賺錢，共體時艱」、「做滿一年，也太少了吧」、「作業員認命吧」、「換工作吧！這也太慘」、「還不如去跑外送」、「輪班作業員還沒保14個月，何苦當血汗勞工」、「不要太不滿，不然可以當作做功德」。

有一部分網友認為有年終就不錯了，「很多了，不要不知足」、「有年終都很好了」、「有發就不錯了啦！法律又沒規定」、「真好，身邊很多人都沒領到年終」、「有年終已經不錯了」、「我沒年終，薪水還打折」、「有年終就贏一半」。

另外，有網友提出實質的建議，「年終本來就是多給的，你自己轉職吧」、「年終獎金不是法定的，覺得少可以跳槽」、「不如多努力充實自己」。