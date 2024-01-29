快訊

不會全是民進黨 賴清德談閣揆、部會首長：已有人選在思考

昔人氣女星患第4期癌症 已規畫葬禮：不想看到這些人來

台股漲124點創波段高 成交值卻創今年新低…法人揭原因

科技業年終獎金只領這樣正常嗎？ 網不忍親吐實情：薪水還打折

聯合新聞網／ 綜合報導
年終獎金幾家歡樂幾家愁！一名網友在PTT上發文分享，在科技公司擔任輪班作業員，年終獎金只領這樣，詢問是正常的嗎？示意圖/ingimage
年終獎金幾家歡樂幾家愁！一名網友在PTT上發文分享，在科技公司擔任輪班作業員，年終獎金只領這樣，詢問是正常的嗎？示意圖/ingimage

年終獎金幾家歡樂幾家愁！一名網友在PTT發文分享，在科技公司擔任輪班作業員，年終獎金只領6000元，詢問這樣是正常的嗎？

原PO表示，去年農曆年後在科技公司當輪班作業員，這幾天銀行戶頭有一筆從公司匯的錢入帳，查了一下發現這筆錢叫做年終獎金，但金額只有6000元讓人困惑，不禁無奈詢問，年終獎金這樣是正常的嗎？

貼文一出，引起廣大網友討論，「今年沒賺錢，共體時艱」、「做滿一年，也太少了吧」、「作業員認命吧」、「換工作吧！這也太慘」、「還不如去跑外送」、「輪班作業員還沒保14個月，何苦當血汗勞工」、「不要太不滿，不然可以當作做功德」。

有一部分網友認為有年終就不錯了，「很多了，不要不知足」、「有年終都很好了」、「有發就不錯了啦！法律又沒規定」、「真好，身邊很多人都沒領到年終」、「有年終已經不錯了」、「我沒年終，薪水還打折」、「有年終就贏一半」。

另外，有網友提出實質的建議，「年終本來就是多給的，你自己轉職吧」、「年終獎金不是法定的，覺得少可以跳槽」、「不如多努力充實自己」。

年終獎金 PTT

相關新聞

年終獎金只領這樣正常嗎？ 網不忍親吐實情：薪水還打折

年終獎金幾家歡樂幾家愁！一名網友在PTT上發文分享，在科技公司擔任輪班作業員，年終獎金只領這樣，詢問是正常的嗎？

台灣慣老闆多？24.5%勞工下班後 接LINE或電話交辦工作

勞動部今天發表2023年「勞工生活及就業狀況調查」，發現去年勞工曾延長工時(加班)者約占4成，平均每月延長13.4小時。...

公務員上榜！做得要死要活「領超低薪」 網點名4行業：真的慘

雖然基本工資一再調升，但多數上班族苦嘆追不上物價。就有網友在PTT表示，近幾年物價上漲，卻有些很努力的行業，明明做得要死要活，卻領著低薪，好奇提問「台灣哪些行業薪水低到不合理？」

面試官問「為何想做30K的工作？」他超誠實回答 隔天秒收錄取通知

「錢多、事少、離家近」是許多人的夢幻工作條件，不過有網友在PTT透露，自己年紀很大，但打字很快，近期跑去應徵文字客服，面試官提問「你都幾歲了，怎麼還會想來做30K的工作？」當下他立刻誠實回答，想不到隔天就收到錄取通知。

「公司不想請30歲的人？」她嘆履歷被已讀不回 內行點1關鍵原因

一般人想換新工作時，不只會考量薪資，還可能會想嘗試職涯新方向。近日，有名女網友在Dcard表示，自己以往的工作都是餐飲及服務業，近期想嘗試辦公室的職務，但投了近10封履歷都被已讀不回，讓她相當灰心。

長榮航空罷工危機落幕 王國材揭關鍵轉折點

長榮航空機師罷工危機，昨晚提前解除落幕。交通部長王國材表示，行政院副院長鄭文燦捨棄上周末行程，全心協調勞資雙方，堪稱關鍵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。