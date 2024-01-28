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創15年新高！年後高達9成5想轉職 夢幻跳槽行業揭曉

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計

image source：freepik

文／陳宣懿

根據yes123求職網最新發布的「龍年新春轉職潮與國外工作計畫調查」發現，有高達九成五的上班族透露，在龍年農曆年後「會想換工作」，比例不但高於去年的94.2%，以及前年的93.6%，更續創15年以來新高！此外，海外就業成為年後跳槽族的重要選擇，潛在「年後跳槽族」中，有84.6%「會考慮到海外工作」，明顯多於去年的77.6%，以及前年的55.6%，回升至4年新高。

轉職熱門關鍵字現「餐飲業、服務業」　鼎泰豐徵43K洗碗工受關注

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2023/07/30～2024/01/25）顯示，近半年「轉職」的熱門關鍵字，包括求職者、徵才、餐飲業、服務業、科技業等，其中餐飲業備受討論。鼎泰豐開出月薪4萬3徵洗碗工，引發網友討論，「生意好，量很大，也是很辛苦」、「事情沒做完不准下班，還不算加班費」。此外，豆府董事長吳柏勳表示，展店還要提防「挖角」，有員工倒垃圾，就被同商場競業遞名片，探詢跳槽意願。對此，有網友認為，「沒有缺人問題，只有薪資不夠」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

跳槽熱門行業！大缺工餐飲旅遊業、高薪科技業

yes123求職網調查也指出，上班族最想轉職進入的前三大行業，分別為「餐飲住宿與休閒旅遊」、「科技資訊」以及「批發零售與貿易」。顯見科技業的薪資福利以及餐飲業大量缺工挖角，都是轉職者年後的跳槽首選。

調查發現，年後跳槽族平均希望新公司薪水能比現在領的增加12.1%；接受老東家「慰留」的加薪幅度，平均是落在17.1%。整體而言，上班族更估計，平均得投遞17.2封履歷表，才有一次面試機會；同時面試過8.2家企業之後，才有可能得到一次錄取機會。因此換算下來，為了在年後順利換工作、找到新東家，恐怕需要投141封履歷，不過略少於去年的148封。

夢幻跳槽企業名單

傳統產業前十名：

1.台塑集團(31.8%)

2.中鋼(31%)

3.長榮集團(30.3%)

4.台灣高鐵(29.3%)

5.統一集團(28.4%)

6.中華航空(27.3%)

7.王品集團(26.2%)

8.誠品(21.9%)

9.鼎泰豐(21%)

10.新光三越(20%)

高科技產業前十名：

1.台積電(48.9%)

2.中華電信(42.9%)

3.鴻海(35.6%)

4.聯發科(26.2%)

5.華碩(25.2%)

6.大立光(24.3%)

7.台達電(20.7%)

8.聯電(16.3%)

9.宏碁(15.5%)

10.日月光(14.6%)

金融產業前十名：

1.國泰金(31.5%)

2.富邦金(30.7%)

3.中信金(29.8%)

4.玉山金(28.6%)

5.臺灣金控(23.1%)

6.第一金(22.1%)

7.合庫金(20.8%)

8.兆豐金(19.7%)

9.台新金(19%)

10.元大金(17.9%)

資料來源：yes123求職網

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年07月30日至2024年01月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『轉職』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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