參加獎僅100元！他曝上市公司尾牙最大獎金 氣罵：當大家乞丐

農曆年前是許多公司行號舉辦尾牙的時節，不論大企業或小公司，吃尾牙、抽獎是不少員工最期盼的時刻，不過有一名網友發文抱怨自家公司辦的尾牙爛，給的獎金又少，讓他哀怨「有誰比我爛？」

原PO在Dcard透露自己服務於一家大集團底下的上市公司，日前舉辦尾牙，沒想到最大獎竟然不到2萬元，就連參加獎也只有100元，讓他氣得大罵「真的把大家當乞丐」。原PO無奈地說要不是今年輪到他們部門舉辦尾牙，不然他真的不想參加，而且尾牙舉辦的時間還是在平日的晚上，隔天一早大家還得上班，讓他哀怨地說「有人比我爛嗎？」

貼文讓眾人看了也傻眼，「原本以為我們公司發2000算爛了，結果看到你我開心了許多」、「傳產，沒吃（尾牙），每人發1萬，1百是三小，笑死」、「100的話真的寧願沒有」、「參加獎100真的是污辱人…我參加獎最低遇過1000，最高則是6000」、「發100羞辱性極強耶～不如沒有參加獎」。

其他網友也分享自己經歷，「我們公司沒有尾牙，一人發1千。之前有尾牙時也沒有參加獎，沒抽中就是沒抽中，也是辦在平日晚上，隔天照樣上班」、「我們是公司沒有辦，是單位私下辦，每年都是小組輪流當主辦，然後叫外燴進公司的空地吃，300人的公司」、「來比爛的！我公司沒有尾牙也沒有發錢禮盒，什麼都沒有」、「辦在假日晚上，獎項要求主管捐，主管拿家裡不要的垃圾出來給大家抽，還要你感恩戴德最大獎1萬」、「我公司比你爛，疫情三年沒有辦，今年員工七、八月就在問尾牙，公司12月回覆太晚訂不到場地，直接不辦也沒有發任何獎金」。